VS en EU zetten Russen uit wegens aanslag Salisbury

Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad zei dat veertien EU-landen (precies de helft van het totaal) Russische ambassademedewerkers wegsturen. Enkele minuten daarvoor had premier Rutte een Europa-debat in de Tweede Kamer onderbroken met de mededeling dat Nederland twee inlichtingenofficieren op het vliegtuig naar Moskou zet.

Andere Europese landen die zich bij deze maatregel hebben aangesloten zijn onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen en ook Italië, dat binnen de EU vaak een minder kritische houding tegenover Moskou aanneemt dan andere landen. Vrijdag kondigde de EU al aan dat de EU-ambassadeur in Rusland wordt teruggeroepen voor overleg.

Moskou ontkent tot nu toe alle betrokkenheid en zegt dat de be­schul­di­gin­gen passen in de anti-Russische houding van het Westen

De gecoördineerde actie moet aantonen dat het Westen samen optrekt na de bizarre aanslag op de Skripals, begin deze maand gepleegd met het zenuwgas novitsjok in Salisbury. De Britse premier Theresa May zocht en vond donderdag in Brussel steun van de andere EU-landen in een krachtige veroordeling van de daad. In de slotverklaring van de Europese Raad staat het het 'zeer waarschijnlijk' is dat Rusland verantwoordelijk is omdat er 'geen plausibele alternatieve verklaring is'.

In de Bulgaarse stad Varna, waar hij vandaag een EU-Turkije-top bijwoont, zei Tusk dat meer maatregelen tegen Russische diplomaten niet zijn uitgesloten 'in de komende dagen en weken'.