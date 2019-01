VS en China zoeken toenadering terwijl de Amerikaanse economie afkoelt

Onder enige tijdsdruk beginnen de Verenigde Staten en China maandag aan een nieuwe poging hun handelsconflict te verzachten. Het Amerikaanse ministerie van handel bevestigde gisteren dat het een delegatie naar Peking stuurt voor een tweedaags overleg.

Het wordt de eerste officiële handelsontmoeting tussen beide landen sinds de Chinese president Xi Jinping en zijn Amerikaanse collega Donald Trump vorige maand tot ‘een wapenstilstand’ kwamen van negentig dagen. Tijdens een etentje in Argentinië spraken ze af de invoerheffingen op elkaars producten voorlopig niet op te voeren.

Gezien de halsstarrigheid waarmee de Amerikaanse regering tot dusver heeft vastgehouden aan haar eisen – een kleiner handelstekort, meer ­toegang tot de Chinese markt voor Amerikaanse bedrijven en geen ­diefstal van intellectueel eigendom door China – ligt die overeenkomst er niet zomaar.

ING schreef eerder al dat zulke ­gevoelige kwesties niet binnen drie maanden zijn opgelost. Maar de beurzen reageerden alvast positief op het nieuws dat beide landen om de tafel gaan.

Onzekere beleggers

Het overleg komt na een week met statistieken die suggereren dat het zowel in China als in de VS economisch wat minder gaat. “De meest gehoorde vraag is wanneer de volgende recessie zich zal aandienen”, schreef ABN Amro gisteren in een analyse over de valutamarkt en de onzekerheid onder beleggers. Een belangrijk signaal was de waarschuwing van technologiebedrijf ­Apple dat de omzet in China zal ­tegenvallen: beleggers schrokken nogal.

Verder was in Amerika het ­aantal bestellingen bij fabrieken flink gedaald, de scherpste teruggang sinds 2008. Producenten noemen de ­Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium en het slepende conflict tussen China en de VS als oorzaken. En in China liep de productie van de maakindustrie voor het eerst in negentien maanden terug.

China neemt al langer maatregelen om de economie op stoom te houden, zo ook gisteren. De Chinese centrale bank kondigde aan de eisen voor banken te versoepelen: ze hoeven minder geld in reserve te houden. Het is de vijfde keer in een jaar dat China deze reserve-ratio aanpast, en vermoedelijk niet de laatste keer.