VS dreigt met nog meer sancties na raketproef Noord-Korea

Noord-Korea is met zijn kernproeven en raketlanceringen hard op weg “om een diplomatieke oplossing uit te sluiten.” Dat zei de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, woensdag in de Veiligheidsraad. Haley voegde er aan toe dat de Verenigde Staten bereid zijn tot militaire actie om zichzelf en zijn bondgenoten te verdedigen. De VS zullen in de komende dagen bovendien nieuwe VN-sancties tegen Noord-Korea voorstellen. Ook overweegt Washington de handel te staken met landen die zakendoen met Noord-Korea.

Aanleiding is een Noord-Koreaans raketproef dinsdag, waarmee Pyongyang bewees dat het een raket over duizenden kilometers kan schieten. Hoewel de Hwasong-14 raket slechts 930 kilometer verderop neerkwam, werd hij afgeschoten tot een hoogte van ruim 2500 kilometer. Een raketmotor met die kracht betekent dat het projectiel in werkelijkheid een veel grotere afstand kan afleggen, stellen experts.

De Noord-Koreaanse raketproef laat zien dat het land het punt nadert waarop het een kernwapen naar een ander continent kan schieten. Met de vervlechting van twee separate trajecten, de ontwikkeling van ballistische raketten en de fabricage van verkleinde atoombommen, komt de dreiging uit Pyongyang hiermee tot een apotheose. Aartsvijanden Zuid-Korea en Japan lagen al onder schot en daar komen nu delen van de VS bij – die andere grote vijand van het Noord-Koreaans regime. Feitelijk worden die landen gijzelaars van Pyongyang. Het Noord-Koreaanse regime hoopt met de dreiging concessies te kunnen afdwingen van de internationale gemeenschap.

Pyongyang ging direct een stapje verder en nam een voorschot op de technologische vorderingen. Het staatspersbureau stelde dat de Hwasong-14 raket een groot en zwaar kernwapen over lange afstand kan vervoeren. Leider Kim Jong-un klopte zich op de borst: “De langdurige confrontatie met de Amerikaanse imperialisten is in de laatste fase aangekomen.”

Reacties Buurland Zuid-Korea schoot zelf direct enkele raketten af, als reactie op de Noord-Koreaanse lancering. Maar de pijnlijke waarheid voor Amerika en zijn bondgenoten is dat ze praktisch machteloos staan. Een preventieve aanval op het gegroeide Noord-Koreaanse raketarsenaal zou vrijwel zeker worden beantwoord met een aanval op Zuid-Korea. In korte tijd zouden daarbij enorme aantallen slachtoffers vallen. Ook is het nog maar de vraag of de Amerikaanse strijdkrachten in één klap alle lange-afstandsraketten kunnen uitschakelen. Handelssancties en diplomatieke veroordelingen blijken intussen al jaren tandeloze tijgers, die het Noord-Koreaanse niet op andere gedachten hebben kunnen brengen. De Amerikaanse president Trump had zijn hoop de afgelopen maanden nog gevestigd op druk vanuit Peking, maar lijkt daar inmiddels niet meer in te geloven. Hij twitterde: 'Tot zover de Chinese samenwerking met ons – we moesten het proberen!’ De schattingen over het bereik van de dinsdag afgeschoten Hwasong-14 raket lopen uiteen. De Zuid-Koreaanse minister van defensie gaat uit van 7000 tot 8000 kilometer. De Amerikaanse raketgeleerde David Wright becijfert een maximumbereik van 6700 kilometer. Daarmee valt een groot deel van de Amerikaanse staat Alaska binnen bereik van de Noord-Koreaanse ballistische raketten. De grote steden aan de Amerikaanse Oost-en Westkust lijken op dit moment nog buiten bereik te zijn. Een volgende mijlpaal zal zijn om het bereik van het ballistisch arsenaal op te schroeven tot de Amerikaanse staat Hawaï. Daar ligt een grote Amerikaanse basis. Intussen wordt er ook bij de naaste Amerikaanse bondgenoot Australië ongemakkelijk geschuifeld in de regeringsbankjes, nu de reikwijdte van ­Pyongyangs raketten tot de noordelijke stad Darwin komt. Bij Darwin ligt een basis waar het Amerikaanse leger vaak aanwezig is. Canberra sprak dan ook van een ‘roekeloze provocatie’.

