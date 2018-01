VS draaien geldkraan voor veiligheidssteun aan Pakistan dicht

Bij de aankondiging van de stop gaf het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gisteren geen details vrij. De autoriteiten lieten in het midden hoeveel geld ze Pakistan precies zullen ontzeggen. De aankondiging lijkt daardoor vooral bedoeld als een formele bevestiging van een dreigende tweet die Donald Trump op Nieuwjaarsdag stuurde.

De president twitterde toen dat hij de grote uitgaven aan Pakistan ‘krankzinnig’ vond omdat het land een ‘veilige haven’ zou bieden aan terroristen waar de VS in Afghanistan jacht op maken. Ook zou Pakistan ‘alleen maar leugens en bedrog’ verspreiden en de Amerikaanse leiders beschouwen als ‘gekken’, aldus Trump.

De vei­lig­heids­steun die de VS het afgelopen jaar voor Pakistan hadden begroot, bedroeg zo’n 750 miljoen euro

Het gaat hoe dan ook al snel om grote bedragen. De veiligheidssteun die de VS het afgelopen jaar voor Pakistan hadden begroot, bedroeg zo’n 750 miljoen euro. Amerika zal een deel van dit geld nu pas vrijmaken wanneer Pakistan aantoonbaar strenger optreedt tegen twee terreurgroepen: het Haqqini-netwerk en de Afghaanse Taliban.

Die groepen werken samen om Pakistans buurland Afghanistan te destabiliseren, met aanvallen die veelal vanuit Pakistan worden beraamd. Daarbij sneuvelen ook geregeld Amerikaanse militairen die in Afghanistan zijn gestationeerd. De VS wijzen Pakistan al jaren op dit probleem, maar zonder resultaat. De regering-Trump is hier zo gefrustreerd over dat het nu de geldkraan dichtdraait.