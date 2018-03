VS beschermt allang eigen bedrijven

De Verenigde Staten zijn de laatste jaren duidelijk op de protectionistische tour. President Trump wil de eigen Amerikaanse markt beschermen, maar zijn voorganger Obama deed dat ook al. Duitsland weet, als het gaat om bescherming van zijn eigen bedrijven, ook van wanten.

Deze conclusies trekt de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes die elk jaar maatregelen onderzoekt die landen nemen om hun eigen bedrijven, instellingen en markten te beschermen. Volgens de onderzoekers zijn er in de wereld vorig jaar 467 van zulke maatregelen genomen.

China is trouwens veel vaker doelwit van heffingen. Dat komt deels doordat het land de productie van bijvoorbeeld staal en zonnepanelen in eigen land subsidieert en de overschotten onder de kostprijs aanbiedt in het buitenland. De EU en de VS hebben daarom al in 2011 heffingen ingevoerd op sommige Chinese staalproducten.

Daarvan kwamen er negentig (20 procent) op conto van de VS. De VS voerden dertig nieuwe importheffingen in en namen in twintig gevallen maatregelen tegen het dumpen (het onder de kostprijs verkopen) van producten. Vrij recent is de heffing van 30 procent op zonnepanelen uit China.

Duitsland

Het aantal van 467 nieuwe maatregelen is niet hoog, stellen de onderzoekers. In 2016 waren er 827 handelsbeperkende maatregelen, in 2015 ruim duizend en in 2014 nog 1122. In die vier jaar namen de VS de meeste maatregelen (401), gevolgd door India (293), Rusland (247) en Duitsland (185). Euler Hermes, een Frans bedrijf dat onderdeel is van de grote Duitse verzekeraar Allianz, turft in zijn onderzoek alleen het aantal maatregelen. De onderzoekers kijken niet naar de zwaarte en de reikwijdte, zoals de hoogte van de heffingen en de soort producten.

Invoerheffingen of importstops zijn niet de enige maatregelen die Euler Hermes meerekent. Ook exportsubsidies, soepele financieringsmogelijkheden en strenge regels kunnen eronder vallen. Zo helpt Japan Japanse bedrijven die in het buitenland actief zijn met gunstige financieringsmogelijkheden en kent de Duitse dienstensector zo veel regels en voorschriften dat buitenlandse partijen daar vaak niet aan kunnen voldoen. Mede door zulke regels is Duitsland behoorlijk protectionistisch, stelt Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland. Het land voerde de laatste vier jaar 185 beschermende maatregelen in.