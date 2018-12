VS beginnen effect van shutdown te voelen

Toeristen die naar een nationaal park wilden, stonden voor een gesloten hek, of moesten het daar doen zonder toiletten. Ambtenaren die in januari geen salaris dreigen te krijgen, uitten op Twitter hun zorgen over de rekeningen van die maand. Trump zei dinsdag juist dat ‘veel werknemers hebben gezegd: hou vol totdat je geld krijgt voor de muur’.

Het bouwen van een betonnen of stalen barrière langs de grens met Mexico is een verkiezingsbelofte van de president en inzet van de strijd. Hij ziet de laatste dagen van 2018 – wanneer het Congres nog zitting heeft in de oude samenstelling, met Republikeinse meerderheden in Huis van Afgevaardigden en Senaat – als zijn laatste kans om geld voor de bouw ervan te krijgen. Maar hij heeft er in de Senaat ook een aantal Democratische stemmen voor nodig, en die partij wil wel geld geven voor betere grensbewaking, maar niet voor een muur. Het zoeken is naar een bedrag waarmee beide partijen kunnen leven, met een omschrijving die hen allebei tevreden stelt.

Zes grote banken De shutdown was vermoedelijk een van de redenen dat op de beurs van New York maandag de koersen met 2,7 procent daalden. Een dag later moesten ook beurzen in Azië flink inleveren, de Nikkei in Japan zelfs vijf procent. Aan die dalingen droegen ook zorgen bij over hoe de regering-Trump ­reageerde op eerdere onrust op de beurs. De president was trots op de ­al- maar stijgende koersen. Nu ze al een tijd dalen, wijst hij de voorzitter van de centrale bank, Jerome Powell, aan als schuldige. Die zou de rente te snel aan het verhogen zijn. Trump heeft Powell zelf benoemd en heeft volgens bronnen in het Witte Huis gevraagd of hij hem nu niet kan ontslaan. Dat kan hij niet zomaar, maar alleen al de suggestie dat hij de onafhankelijkheid van de centrale bank niet respecteert, wordt gezien als een slecht teken voor de economische stabiliteit op lange termijn. Verbazing was er ook over minister van financiën Steven Mnuchin. Die belde vanaf zijn vakantie-adres in Mexico met de directies van de zes grootste banken en gaf zondagavond een verklaring uit waarin hij verzekerde dat die allemaal genoeg geld in kas hadden. Tot dan toe had niemand daaraan getwijfeld en daardoor wekte de actie juist onrust. Uit het Witte Huis kwamen vervolgens berichten dat de president ook Mnuchin zou willen ontslaan. Maar Trump zei dinsdag dat hij het volste vertrouwen heeft in zijn ‘heel slimme en getalenteerde’ minister. De afgelopen twee dagen lieten de beurzen in Azië herstel zien, en gisteren liep ook Wall Street het grote verlies van de afgelopen week al weer in.