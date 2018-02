Vrouwenemancipatie in het ijshockey

Bij het mannenijshockey doen de toppers niet mee. Dus staan de vrouwen in de schijnwerpers. De strijd om goud gaat tussen Canada en de VS.

Het gaat voor de verandering een keer niet over Sidney Crosby. En ook niet over Henrik Lundqvist, of Alexander Ovechkin. De internationale ijshockeysterren zitten allemaal thuis. Ze zijn niet op de Winterspelen omdat de NHL olympische deelname heeft verboden. De belangrijkste internationale ijshockeycompetitie in Canada en Amerika wilde geen speelstop tijdens de Winterspelen. Dat zou te veel geld kosten.

Stiekem vindt Hilary Knight dat helemaal niet erg. Sterker nog, het komt haar eigenlijk wel goed uit dat het voor de verandering een keer niet allemaal om de mannen draait. De 28-jarige Amerikaanse is het gezicht van het vrouwenijshockey. Zij kan wel naar Pyeongchang omdat de competitie bij haar club Boston Pride stil ligt. In de NWHL, de vrouwenvariant van de NHL, spelen maar vier teams, tegen zestien ploegen bij de mannen. De vrouwencompetitie kon daarom makkelijker worden stilgelegd.

De glans mag er dan bij de mannen af zijn, op de vrouwen komt ook niet echt veel publiek af.

Waar bij de mannen nu jonge talenten in de teams zitten, zijn bij de vrouwen wel wereldtoppers in Pyeongchang aanwezig. De glans mag er dan bij de mannen af zijn zonder de NHL-sterren, op de vrouwen komt ook niet echt veel publiek af. Gisteren wonnen de Amerikaanse vrouwen met grote overmacht (5-0) van Finland in een halfleeg stadion. Daarna zorgde Canada voor een droomaffiche in de finale door 'OAR', de Russische atleten onder onafhankelijke vlag, ook met 5-0 te verslaan. Ook daar kwamen weinig toeschouwers op af.

Hilary Knight (VS) wil het vrouwenijshockey op de kaart zetten. © Getty Images

Met Canada tegen Amerika staan er twee aartsrivalen tegenover elkaar in de olympische vrouwenfinale, die donderdag op het programma staat. Voor Knight, die maandag de 4-0 maakte, is het een kans om haar sport internationaal op de kaart te zetten.

Ouderschapverlof

De speelster dreigde vorig jaar samen met haar teamgenoten van de nationale ploeg de mondiale titelstrijd te boycotten als de Amerikaanse ijshockeybond niet meer geld in het vrouwenprogramma zou stoppen. Ze vroegen onder meer om een hoger salaris, een betere regeling voor ouderschapsverlof en de vrijheid om vaker te spelen door het jaar heen.

Na maanden onderhandelen bereikten de vrouwen een historische deal. De internationals kregen een nieuw vierjarig contract met betere vergoedingen. En een flinke bonus bij een olympische medaille. Voor Knight telt maar één kleur. Na twee verloren olympische finales op rij tegen Canada zijn de Amerikaanse vrouwen in Pyeongchang belust op wraak. Maar dat gaat niet makkelijk worden. De Canadezen lieten in de groepsfase al zien Amerika weer de baas te zijn met een 2-1 winst.

Alleen toen het Koreaanse vrouwenteam speelde was er even veel aandacht

Beide teams hopen in ieder geval dat het stadion straks vol zit. Want dat was tot nu toe nog niet het geval. Alleen toen het Koreaanse vrouwenteam speelde was er even veel aandacht. Omdat Noord- en Zuid-Koreaanse speelsters in één team in actie kwamen, kregen hun wedstrijden een politieke lading. Na een roemloze afgang van Korea, dat volledig werd weggeveegd, verdween ook de meeste interesse van de pers voor het vrouwentoernooi.

Media die verslag willen doen van de wedstrijd hoeven voor de vrouwenfinale geen extra kaart aan te vragen. De mannenfinale, het sluitstuk van de Spelen, is nog altijd 'high demand'. Ook zonder de NHL-sterren. Er zijn nog wel kaartjes te koop voor beide wedstrijden. Fans tellen 185,70 euro neer voor een kaartje bij de vrouwenfinale, tegen 339,70 euro voor een plek bij de mannen.