Vrouwencross nu hoofdnummer

"De vrouwencross is tegenwoordig een regelrechte loterij." Wereldkampioen bij de beloften Annemarie Worst wil haar tweede plaats in de nieuwjaarscross in het Belgische Baal niet ondermijnen, maar het deelnemersveld is dermate sterk dat Worst met wat pech net zo goed twaalfde had kunnen worden, zegt zij realistisch.

Dit is een enorm zwaar bevochten zege, glimlacht de Amerikaanse veterane Katie Compton op haar beurt. De 39-jarige toonde zich gisteren in de GP Sven Nys zoals de veldrit in Baal officieel heet, de beste moddercrosser. Natte klodders blubber rollen van haar rug. "Dit is een race voor de meest taaie coureurs", meent Compton.

Achter Compton en Worst wordt Maud Kaptheijns derde. De Nederlandse kende een serie zwakke wedstrijden na een voortvarend seizoenbegin. "Wil je meedoen dan moet alles kloppen. Je mag hier niks meer mankeren."

Kaptheijns' gezicht lijkt eindelijk opgeklaard na een slepende knieblessure. Die van wereldkampioene Sanne Kant betrok al snel. "Ik heb weer last van mijn rugblessure."

Zelfs Marianne Vos, zevenvoudig wereldkampioen, ervaart aan den lijve dat het veldrijden een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt. Halverwege het seizoen instappen, met een verkoudheidje bovendien, was twee, drie jaar geleden geen probleem. Vos eindigt in Baal nu op een vijftiende plek, net achter Thalita de Jong (winnaar van het WK in 2016) die na een jaar vol misère een hoopvolle comeback maakt.

Competitiever "De tijden dat een koers op halve kracht werd gewonnen, zijn voorbij", stelt oud-wereldkampioene Hanka Kupfernagel. De Duitse is op uitnodiging in Baal. "Het kriebelt", zegt Kupfernagel die in 2011 afscheid nam van de topsport, wijzend naar de dikke bruine slijk die als een brij op de paden drijft. "De vrouwencross is zoveel beter, sterker en competitiever geworden dan toen ik nog reed." Ook Compton heeft de ontwikkeling van nabij meegemaakt. Nog niet heel lang geleden waren de vrouwenraces niet meer dan bijnummers. "Als er al een manche voor ons was", herinnert de Amerikaanse zich. Kupfernagel kan er nu om lachen, maar de gedwongen wedstrijden tussen de junioren waren eerder een vloek dan een zegen. Zij, Kupfernagel en Vos hebben hard geknokt voor het aanzien van het vrouwenveldrijden. "Het is een strijd van de lange adem gebleken. Op een gegeven moment kwamen er sponsoren, teams. Daarna het prijzengeld en de tv-uitzendingen. En nu - eindelijk - mooie, spannende wedstrijden." Compton en Kupfernagel willen de prestaties van Mathieu van der Poel niet bekritiseren, maar het koersverloop bij de vrouwen is tegenwoordig vele malen attractiever, zeggen beiden in koor. Van der Poel degradeerde de rest van het mannenveld in Baal tot figurant. Het is het beeld van deze winter. "Misschien moeten ze de mannenwedstrijden maar eens gaan inkorten", oppert Compton.

Boost Kupfernagel zou haar geld niet op een naam durven zetten op het WK eind deze maand. "Zeker tien vrouwen komen in Valkenburg voor de titel in aanmerking. Dat is een enorme boost voor deze sport." In Baal ontbraken bovendien voormalig wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot, de Italiaanse Eva Lechner, de Tsjechische Katerina Nash en de Nederlandse Sophie de Boer. "Stuk voor stuk kanshebbers", aldus Kupfernagel, die met plezier de modder doorploegt maar nu te voet.