Erica Terpstra stak soms haar vinger omhoog tijdens vergaderingen van NOC-NSF. ‘Pas op hoor’, zei ze dan. ‘Anders wordt moeders boos.’ Het was een knipoog naar de overige bestuursleden, veelal man.

Met de voordracht van Anneke van Zanen als opvolger van André Bolhuis komt er voor de tweede keer in de geschiedenis van de sportkoepel een vrouw als voorzitter. Terpstra is er heel blij mee. “Ik vind Anneke ontzettend goed. En ik vind het leuk dat het een vrouw is.”

Apenrots

Anneke van Zanen-Nieberg is voorgedragen om Andre Bolhuis op te volgens als voorzitter van NOC*NSF. Van Zanen zat eerder in het bestuur als penningmeester. © ANP

Toen Terpstra voorzitter was, van 2003 tot 2010, waren er nog amper vrouwelijke voorzitters bij de NOC’s. Het gaat volgens de voormalig politica nu ‘gestaag’ de goede kant op. Cijfers laten zien dat het aantal vrouwen in Nederlandse sportbesturen al jaren rond 20 procent ligt. Eén op de drie sportbonden heeft een bondsbestuur met alleen maar mannen. “In mijn tijd kende ik over de hele wereld nog 3 andere vrouwen als voorzitter. Bij één van de Olympische Spelen vormden we voor de grap een clubje, als weerstand tegen het old boys network. Er was eindelijk een opening gevonden voor vrouwen.”

Terpstra vindt dat vrouwen op een positieve manier een ‘andere sfeer’ brengen als ze een vergadering voorzitten. “Ik kan niet goed omschrijven wat dat dan precies is. Maar het is anders.”

Monique Kempff, voorzitter bij de turnbond KNGU, heeft wel een idee wat Terpstra bedoelt. “Ik denk dat vrouwen niet zo gauw op een apenrots klimmen. Die laten hun persoonlijke belang niet zo meespelen. Ze doen gewoon wat ze moeten doen.” De turnbond is een van de weinige sportbonden waarbij de vrouwen zelfs in de meerderheid zijn met vier vrouwen van zeven bestuursleden. Een goede mix, vindt Kempff, die zelf uit de generatie van de tweede feministische golf komt. “Ik heb vroeger in vrouwenhuizen gespreksgroepen geleid. Maar ik hou nu niet meer zo van die vrouwenclubjes. Je moet een wisselwerking, een mix, hebben. Wat kunnen wij leren van mannen, en wat leren zij van ons.”