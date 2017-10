Vrouwen zijn vrijgeviger. Dat ligt in hun aard.

Mannen kunnen er niets aan doen dat ze af en toe de hork uithangen. 't Is het be­lo­nings­sys­teem

Lees verder na de advertentie

Geëmancipeerd is anders, maar nieuw onderzoek lijkt te wijzen op harde verschillen tussen het mannen- en vrouwenbrein zelf. Een team van Zwitsers, Duitsers en Nederlanders laat in vakblad Nature Human Behaviour zien dat vrouwen meer voldoening halen uit sociaal of genereus gedrag. Het delen van geld maakt in hen meer dopamine vrij, een signaalstofje in de hersenen dat een belonend gevoel geeft.