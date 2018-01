Vrouwen werken uit gewoonte in deeltijd

Kinderen nemen hun tijd in beslag. Of ze zijn voortdurend in de weer met het huishouden, omdat vriend- of manlief zich daar niet aan waagt. Lang werden deze huishoudelijke factoren aangewezen als reden voor de grote groep vrouwelijke deeltijdwerkers in Nederland. Maar ook als ze geen kinderen hebben werken jonge vrouwen aanzienlijk minder dan mannen, blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het gevolg: een derde van de jonge vrouwen tussen de 31 en 34 jaar oud verdiende in 2014 minder dan 920 euro in de maand en kwam in haar eentje financieel niet rond.

De helft van de deeltijd werkende vrouwen onder 25 jaar is liever meer uren aan het werk

De oorzaak? Onderzoekers van het rapport ‘Werken aan de start’ sommen er een aantal op: vrouwen volgen vaker een opleiding die ze leiden naar een branche waar deeltijdbanen de norm zijn; ze hechten minder waarde aan geld dan mannen; hebben carrière en status minder hoog in het vaandel staan dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dan is er nog de invloed van de crisis. Voor de huidige generatie twintigers en jonge dertigers gold bij hun eerste baan: pakken wat je pakken kan. Ook als de voorkeur uitging naar een voltijdspositie, namen ze genoegen met minder uren. En dat blijkt: de helft van de deeltijd werkende vrouwen onder 25 jaar is liever meer uren aan het werk. In die leeftijdscategorie werkt 63 procent van de vrouwen deeltijd ten opzichte van 30 procent van de mannen.

Toch lijken de verschillen tussen mannen en vrouwen ook cultureel bepaald. Onbewust sijpelt het er al heel vroeg in. Op het moment dat kinderen zien dat moeder thuis blijft met de kinderen en vader fulltime werkt bijvoorbeeld. Of dat ambitieuze mannen in pak eindigen in een advocatenkantoor op de Amsterdamse Zuidas en vrouwen voor de klas, in de zorg of (een enkele keer) als arts in het ziekenhuis. “Voor een deel is het gewoonte”, zei emancipatieonderzoeker Wil Portegijs van het SCP anderhalve week terug in deze krant. Die beelden sturen onze verwachtingen voor de eigen toekomst, aldus Portegijs.

Onder diezelfde stereotiepe gewoontes lijken ook werkgevers (onbewust) te ‘lijden’. Zo houden managers in de typische ‘vrouwen’-sectoren als de zorg en de kinderopvang voet bij stuk dat een voltijdsbaan fysiek te zwaar is, terwijl werkgevers in de bouw er geen moeite mee hebben om hun ‘mannen’ veertig uur per week aan het werk te zetten. Daarbij zijn werkgevers zelf vaak van mening dat er weinig tot geen verschil is tussen mannen en vrouwen op hun werkvloer. Maar eerder onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens wijst anders uit: 43 procent van de vrouwen heeft te maken met discriminatie tijdens de zwangerschap of vlak na de bevalling.

Al dat deeltijdwerken verkleint de kans op economische zelf­stan­dig­heid

Alles bij elkaar maakt dat Nederlandse vrouwen onder de 35 jaar gemiddeld niet meer dan 29 uur per week werken. Het minst van alle Europese vrouwen. Maar, nuanceert SCP-onderzoeker Freek Bucx, dat wil nog niet zeggen dat ze het ook het minst ambitieus zijn. “Als je kijkt naar het aandeel vrouwen dat werk heeft, staat Nederland in de Europese toptien. In Oost- en Zuid-Europa zijn er simpelweg minder deeltijdbanen of de arbeidsvoorwaarden zijn slechter. Daar geldt: of je gaat vol aan de bak of je werkt helemaal niet.”

Toch kent de Nederlandse arbeidssituatie ook zorgelijke kenmerken, zegt Bucx. Deeltijdwerkende vrouwen doen minder werkervaring op en kunnen daardoor minder aan een carrière bouwen. “Wat ook een rol kan spelen is dat werkgevers voor promotie eerder de voorkeur geven aan voltijders boven deeltijdwerkers, omdat voltijd meer wordt geassocieerd met ambitie.”

En, zegt Bucx, al dat deeltijdwerken verkleint de kans op economische zelfstandigheid. “Een op de drie huwelijken strandt. De kans dat vrouwen met een deeltijdbaan na hun scheiding in een armoedeval terechtkomen is dus groter.”

