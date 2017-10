Vrouwen ontkennen vermoorden halfbroer Kim Jong-un

De vrouwen, een uit Indonesië en een uit Vietnam, zouden Kim Jong-nam hebben vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur op 13 februari van dit jaar. Zij smeerden volgens de politie het uiterst giftige zenuwgas VX op zijn gezicht, enkele uren later overleed hij.

De twee vrouwen beweren zelf dat ze dachten onderdeel te zijn van een tv-show, en dat ze een grap uithaalden met Kim Jong-nam. Bij veroordeling kunnen ze de doodstraf krijgen.

Bij de Maleisische politie bestaat het vermoeden dat de moord een Noord-Koreaans complot is en dat de vrouwen betaald zijn voor hun daad. Op de dag van de aanval verlieten meerdere Noord-Koreanen, die verdacht werden van betrokkenheid, het land. Later doken nog twee verdachten op: een lid van de Noord-Koreaanse ambassade en een medewerker van een Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschappij. Noord-Korea wijst alle beschuldigingen van de hand.

Toen Kim Jong-un aan de macht kwam in 2011, liet Kim Jong-nam zich negatief uit over zijn halfbroer. Die zou geen leiderschapskwaliteiten hebben. Bovendien twijfelde hij aan de toekomst van het regime in Noord-Korea. Dat zou economisch moeten hervormen, net zoals dat in China is gebeurd, of ten onder gaan.

Er werd echter weinig vernomen van Kim Jong-nam. Er zijn geen aanwijzingen dat hij politieke oppositie voerde tegen zijn halfbroer. Hij woonde geruime tijd in Macau, een voormalige Portugese stad in de buurt van Hongkong die bekend staat om zijn uitgebreide gokwezen, en reisde regelmatig binnen China en naar buitenlandse bestemmingen.

