Vrouwen lopen een veel hoger risico te overlijden aan een hartinfarct dan mannen

Dat blijkt uit een onderzoek onder 3000 Australische hartpatiënten, van wie een kwart vrouwen. De studie bevestigt de bevindingen in Europese landen, waaronder Nederland, en geeft nieuwe voeding aan pleidooien voor genderspecifieke cardiologie.

Bij de nu onderzochte Australische patiënten is niet helemaal duidelijk wat het verschil maakt tussen mannen en vrouwen. De onderzoekers gingen de toestand na van 3000 patiënten, zes maanden nadat die wegens een hartinfarct waren behandeld. En ze waren zo precies om bij mannen en vrouwen te kijken naar eenzelfde soort hartfalen: het myocardinfarct, waarbij de hartspier te weinig bloed krijgt en gedeeltelijk afsterft.

Zes maanden na de behandeling was de sterfte onder vrouwen tweemaal zo groot als onder mannen. Ook de kans op nieuwe hartproblemen bleek bij vrouwen tweemaal zo groot.

Gemist

De onderzoekers vermoeden dat er twee factoren in het spel zijn: vrouwen wachten langer met naar de dokter gaan, en de dokter behandelt een vrouw minder gedegen dan een man.

Hartinfarcten bij vrouwen worden nogal eens over het hoofd gezien, zowel door de patiënt als door de arts. Een infarct is het gevolg van een stokkende aanvoer van bloed en dus zuurstof. Bij mannen komt dat vaak door een blokkade in een kransslagader die gepaard gaat met pijn op de borst, en die met een cardiogram goed te zien is. Bij vrouwen doet de blokkade zich veelal voor in de kleine bloedvaten. Klachten zijn minder heftig en vager, de oorzaak is moeilijker te vinden.

Omdat de arts in de kransslagaders van de vrouw geen vernauwing ziet, wordt een hartinfarct als oorzaak van de gezondheidsklachten nogal eens gemist. Gevolg is dat de behandeling minder goed is onderbouwd dan bij mannen. Bij mannen, zeggen de Australische onderzoekers, kijken artsen vaak naar metingen en bewijzen, bij vrouwen gaan ze eerder af op hun intuïtie. Vrouwen kunnen daardoor onderbehandeld blijven.