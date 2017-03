Vrouwen in de financiële sector maken minder fouten, maar worden vaker ontslagen

Een op de elf mannelijke financiële adviseurs heeft zich ooit misdragen, tegenover een op de 33 vrouwelijke. Ook gaan vrouwen minder vaak opnieuw in de fout dan mannen, maar hebben ze wel meer moeite met het vinden van een nieuwe baan. Mannen krijgen vaker een tweede kans. Daarnaast worden vrouwen vaker ontslagen na klachten van de manager, terwijl bij mannen de klant vaker de oorzaak van het ontslag is.

Dat is discriminatie, schrijven de onderzoekers van het National Bureau of Economic Research, dat ‘disciplinaire verslagen’ van 1,2 miljoen mensen analyseerde die tussen 2005 en 2015 werkzaam waren in de financiële sector in de Verenigde Staten. “Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven en de hele sector vrouwen discrimineren.”

Meer mannen

De financiële sector wordt gedomineerd door mannen: in Nederland wordt slechts 15 procent van de topfuncties in de sector bevolkt door vrouwen. En, zo blijkt uit het Amerikaanse onderzoek, hoe meer mannen er bij het bedrijf werken, hoe slechter vrouwen ervan af komen als ze een misstap begaan. Ook worden vrouwen met een twijfelachtig verleden minder vaak aangenomen dan mannen met hetzelfde verleden.

Helemaal gelijk is het natuurlijk nog niet. Dat blijkt wel uit alle onderzoeken die ernaar gedaan worden

Of dit specifieke probleem in de Nederlandse financiële sector ook speelt, is niet onderzocht. Omara Nahar, bestuurslid van de vereniging Women in Financial Service (WIFS), kijkt er echter niet verbaasd van op. “Sommige zaken uit het onderzoek zijn vergelijkbaar met wat we in Nederland zien”, zegt ze. “Maar er is veel meer gelijkheid dan mensen over het algemeen denken, anders zou ik er niet werken. Helemaal gelijk is het natuurlijk nog niet. Dat blijkt wel uit alle onderzoeken die ernaar gedaan worden, zoals naar de eeuwige loonkloof tussen mannen en vrouwen.”

Nahar heeft niet het idee dat vrouwen structureel gediscrimineerd worden op de Nederlandse financiële werkvloer. “Ik heb zelf nog nooit echte hinder ondervonden, maar het komt wel voor. Bij WIFS is discriminatie geen specifiek punt op de agenda." Dat de financiële sector een mannelijk domein is, bevestigt Nahar wel. “Mannelijke en vrouwelijke waarden moeten meer in balans zijn, de financiële wereld is nog altijd te masculien. Feminiene invloed bevordert het werkklimaat, dat is bewezen, dus we zetten ons graag in voor het bevorderen daarvan."