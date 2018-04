Vrouwen die borstkanker hebben gehad kunnen nu eindelijk een hypotheek krijgen

Veel mensen krijgen na een kankerdiagnose ondanks herstel geen levensverzekering, of ze moeten tot tienduizenden euro’s extra aan premie betalen. Verzekeraars durven die verzekering – vaak nodig om een hypotheek te krijgen – niet aan, omdat ze vrezen dat de ziekte terugkomt. Onderzoekers van het Integraal Kankercentrum (IKNL) hebben een rekenmodel opgesteld waarmee verzekeraars de overlijdensrisico’s kunnen inschatten op basis van actuele, verbeterde prognoses voor borstkankerpatiënten. Het Verbond van Verzekeraars omarmt het model.

Het is de eerste variant van kanker waarvoor deze methode is opgesteld. Ook jonge patiënten met andere kankervormen klagen over dit probleem. Onderzoekers en patiëntenvereniging willen kijken of het model ook haalbaar is voor patiënten met kanker in andere organen, zoals melanoom en zaadbalkanker.

Zeven jaar geleden bleek al dat 60 procent van jonge kankerpatiënten die overleefden, geen le­vens­ver­ze­ke­ring kon krijgen

Zeven jaar geleden bleek al dat 60 procent van jonge kankerpatiënten die overleefden, geen levensverzekering kon krijgen of een flink hogere premie moest betalen. Dat probleem is nu schrijnender, omdat de prognose voor patiënten met deze ziekte alleen maar gunstiger is geworden. Daarom vroegen het Verbond van Verzekeraars en patiëntenvereniging NFK de onderzoekers van het IKNL om actuele gegevens van alle ruim 23.000 vrouwen met borstkanker te bekijken. Dat is nu gebeurd, waarbij de onderzoekers ook rekening hielden met de sterfterisico’s van vergelijkbare groepen vrouwen die geen kanker hebben.

Rekenmodel IKNL-onderzoeker Marissa van Maaren verwacht dat het model vooral voordeel oplevert voor vrouwen waar de tumor uitgroeide tot zogeheten fase 3 – dat is de ernstige vorm zonder dat er uitzaaiingen bijkomen. “Voor alle patiëntengroepen geldt dat de tijd die men overleeft na de behandeling heel belangrijk is. Als die stijgt, neemt de kans om op lange termijn nog in leven te zijn heel sterk toe. Uit het model blijkt dat ook te gelden voor fase 3.” Verzekeraars zijn juist bij deze ernstige tumorvorm tot nu toe het terughoudendst. Het moment waarop een vrouw een aanvraag voor een ­levensverzekering doet, is dus een ­belangrijke factor. Haar extra risico op overlijden binnen tien jaar kan bijvoorbeeld twee jaar na de behandeling zes procentpunt zijn, terwijl het vijf jaar daarna is gedaald naar vier – dalingen waarmee verzekeraars zich vaak geen raad weten.