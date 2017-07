Vrouw doodgeschoten bij stemlokaal referendum Venezuela

© REUTERS

Het onofficiële referendum is gericht tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro die de grondwet wil wijzigingen om zijn macht te vergroten. De oppositie probeert de plannen voor een echt referendum op 30 juli in de kiem smoren. Dan wil Maduro de zegen krijgen van het volk om een nieuwe grondwettelijke vergadering samen te stellen die dan de grondwet zal kunnen wijzigen.



Critici zijn van mening dat een gewijzigde grondwet een opstap is naar dictatorschap. Kiezers wordt gevraagd of ze vervroegde presidentsverkiezingen willen, of er een nieuwe volksvergadering moet komen en of het leger de huidige grondwet moet verdedigen.



Het referendum is niet rechtsgeldig, maar de opkomst en de uitslag kan mogelijk wel de druk op Maduro vergroten. Er kan op meer dan tweeduizend plaatsen in Venezuela worden gestemd. Naar verwachting komt de oppositie vannacht met de uitslag van het referendum.

Zwaar weer © AFP Venezuela verkeert al jaren in zwaar economisch weer door de instorting van de olieprijzen. De olie-export maakt 95 procent uit van de Venezolaanse uitvoer. In die sfeer van economische crisis kondigde het Hooggerechtshof in maart aan dat ze het parlement zouden overnemen. Tegen deze beslissing kwamen duizenden Venezolanen op straat.



Door de hevige straatprotesten werd de beslissing teruggedraaid. De rust is echter niet teruggekeerd, want de demonstranten eisen het ontslag van Maduro. Bij gewelddadige confrontaties tussen voor- en tegenstanders van Maduro kwamen al meer dan honderd mensen om het leven. © AFP

