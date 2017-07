Vroeger was Philippa York de bergkoning

Meer dan vijftien jaar lang zweeg Philippa York de bergkoning van de Tour van 1984 dood. De tengere Schotse ex-klimmer koos vorige week na een lang teruggetrokken leven voor de openbaarheid.

Ooit was zij Robert Millar, winnaar van drie (berg)etappes in de Tour de France. Maar York heeft dat verleden heel diep opgeborgen. "Mijn leven van toen is dat van een ander persoon."

Vorige week schreef York in een statement op Cyclingnews.com dat zij na haar 'transitie' haar privacy heel lang heeft willen bewaken. "Om mij en mijn naasten tegen de vooroordelen en de tabloids te beschermen." Omdat niet iedereen begrijpt waarom zij op de meest rigoureuze wijze denkbaar heeft gebroken met de renner Millar.

Veranderende opvattingen over transgenders, bredere acceptatie en haar werk sinds kort als wielercommentator bij de Britse zender ITV4 hebben York doen besluiten naar buiten te komen met haar verhaal. "Voor mij is deze coming-out het einde van een reis."

Geruchten over een geslachtsverandering deden al lange tijd de ronde, net als een paar schaarse foto's waarmee de Britse tabloids het verhaal van de gewezen profwielrenner framede. "Dat waren mijn meest kwetsbare jaren."

Wat mij verbaast is dat topsport nog steeds geen afspiegeling vormt van de diversiteit in het straatbeeld. Waar zijn de homo's bijvoorbeeld?

Servais Knaven moet hard nadenken bij de naam Philippa York. "Nee, dat zegt mij niets. Was zij ooit Robert Millar? Hij was vegetariër. De enige zo'n beetje in het peloton", is Knavens eerste reactie over de tijd dat hij met de Schot bij TVM reed. Knaven had lang geleden al eens opgevangen dat zijn oud-teamgenoot een geslachtsverandering had ondergaan. "Ik dacht alleen dat het geruchten waren."

Als York vandaag de Pyreneeën ziet opdoemen, is dat ook een confrontatie met Robert Millar. Deze bergen waren zijn reden om te gaan fietsen. De Schot raakte betoverd door de groene cols tussen Frankrijk en Spanje. Hij woonde er, trainde er en maakte er naam voor zichzelf.

Loodzware etappe Aan de Peyresourde, vandaag zowat eindstation van de eerste Pyreneeën-rit, bewaarde Millar plezierige herinneringen. Hij won bij zijn debuut in 1983 de loodzware etappe over de Aubisque, Tourmalet , Aspin en dus die Peyresourde. Terwijl Millar excelleerde in het hooggebergte wist York al geruime tijd dat zij in het verkeerde lichaam was geboren. "Ik was vijf toen ik voelde dat ik anders was. De acceptatie duurde langer. Het was niet zo dat ik mij opgesloten voelde in mijn lichaam, maar dát was niet ík." De tv-commentator is terughoudend over haar eigen voor­trek­kers­rol York heeft een ander beeld van Millar dan de wielerwereld of de buitenwacht van de ex-renners heeft, vertelde zij vorige week tegen The Guardian. "Ik kan het hanteren door het Robert-deel van mijn leven in een doos te zetten en het leven dat ik nu leid in een andere."

Veel weerstand Hoewel het met de acceptatie tegenwoordig beter gesteld is dan toen York van geslacht veranderde, is er nog veel weerstand weg te ruimen meent de 58-jarige ex-coureur. "Wat mij verbaast is dat topsport nog steeds geen afspiegeling vormt van de diversiteit in het straatbeeld. Waar zijn de homo's bijvoorbeeld? Heteroseksualiteit is de norm, met name in de wielersport. De tolerantie in de samenleving groeit. Hopelijk druppelt er ook wat door naar de topsport." Volgens Knaven zou York zonder meer in het Tourpeloton aan het werk kunnen gaan. "Waarom niet? Zij heeft een enorme ervaring." Lachend: "Als ik ooit een ploeg begin mag ze meteen ploegleider worden." De tv-commentator is terughoudend over haar eigen voortrekkersrol. Als het anderen over de streep trekt dan heeft zij in elk geval haar steentje bijgedragen, zegt York. Haar motivatie is meer persoonlijk: "Ik vond het tijd voor een actieve rol in het wielrennen, de sport waarvan ik altijd ben blijven houden."

