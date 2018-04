Vroeg op om de Koning en vooral Máxima te zien

Lawaaiige schoonmaakwagentjes rijden door de straten, veiligheidsmensen checken de vooral nog lege straten. Overal dranghekken, maar nog zonder publiek.

Het verbaast Demi Dijstelberge (16), die als - volgens haarzelf goedbetaald - baantje fietsers moet tegenhouden bij de A-brug aan de rand van het centrum waar straks de koninklijke familie langsloopt: "Er is nog niemand, nee, maar dat zal wel komen, ik hoop dat ik nog wel wat te doen krijg." Bijna alle fietsen die in de binnenstad stonden zijn verwijderd de afgelopen dagen en zij waarschuwt nieuwkomers op de fiets dat ze niet mogen parkeren.

Even verderop zit Arend Zweers (72), een boeket bloemen hangt aan een dranghek, oranje hoedje op. "Die bloemen ga ik straks proberen aan Máxima te geven", zegt hij. Hij stat er al vanaf kwart over zes. "Een mooie vrouw en een leuke meid, dat vond ik al van haar vanaf het begin, maar nu voor het eerst hoop ik haar te ontmoeten." Hij draagt klompen, dat doet hij al zijn hele leven. "Maar ik heb voor deze gelegenheid wel nieuwe gekocht."

Máxima is zó'n charismatische vrouw. Ik hoop dat we vandaag persoonlijk contact kunnen maken. Marjan Veenhuizen (47)

Schuin tegenover hem zitten nog op de stoep moeder Marjan Veenhuizen (47) en dochter Ilse (19). Vorige week, vertellen ze hebben ze de route die de koning en zijn familie straks gaan maken door Groningen al gedaan. "We wilden de meest strategische plek, hè, om het van dichtbij te kunnen zien", lacht Veenhuizen. Nu zitten ze in de wat donkere Stoeldraaierstraat. "Deze straat is lekker nauw, dus dan zit je er bovenop." Ilse is niet zo'n grote fan als haar moeder, maar vindt het toch ook spannend, zegt ze. Máxima, zeggen beiden, daar is het hen vooral om te doen. Marjan: "Zo’n charismatische vrouw, ik heb haar al een keer gezien in Leek waar wij wonen. Daar kwamen ze langs op hun kennismakingsronde door Nederland. Dat was zo fantastisch, zo vrolijk. Ik hoop dat we vandaag persoonlijk contact kunnen maken."

Ook Martin (36) en Elsbeth Bonefaas (31) uit Sliedrecht staan al vroeg klaar, de haren oranje gespoten, de wangen met de Nederlandse vlag gestift. Zij komen voor de jarige koning zelf, zeggen ze in koor. Martin komt uit Groningen en ze overnachtten bij zijn ouders om er nu al zo vroeg bij te kunnen zijn. "Ik kan hem altijd overhalen met Groningen, we maken er een gezellig dagje van", zegt Elsbeth. Zij is de grootste Oranje-fan van de twee. "Ik volg alles, als kind al, plakboeken en zo. Omdat ze bekend zijn en het gezicht van Nederland. Dat is toch heel bijzonder?"

