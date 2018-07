Vrijspraak voor Hélène J. in zaak-Sharleyne

Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden tien jaar wegens doodslag. Ook vond het OM dat de vrouw 30.000 euro 'shockschade' aan haar ex moest betalen.

De zaak-Sharleyne heeft een bijzondere geschiedenis. Het meisje overleed in de nacht van 7 op 8 juni 2015 na een val van de flat in Hoogeveen waar ze woonde met Hélène. Die werd toen al aangehouden, maar na een paar dagen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Sharleynes (niet-biologische) vader Victor Remouchamps dwong via een procedure af dat het OM zijn ex toch moest vervolgen. Er kwamen nieuwe onderzoeken, een contra-expert hield de verwondingen van het meisje nog eens tegen het licht en een nieuwe getuige werd gehoord. Hélène kreeg een peilbaken op haar auto, werd gevolgd door rechercheurs en ze werd afgeluisterd. In oktober vorig jaar werd ze opnieuw aangehouden.

Gewurgd Volgens deskundigen wijzen Sharleynes verwondingen erop dat het meisje gewurgd werd voor ze viel. Ook verklaarde een bovenbuurman dat hij moeder en dochter hoorde praten vlak voor de val. Dit weerspreekt de lezing van haar moeder. Zij heeft zelf over die nacht verklaard dat ze lag te slapen, wakker werd omdat het tochtte, en vervolgens ontdekte dat haar dochter weg was. Ze keek over de reling en zag het meisje op de grond liggen. ''Daarna werd alles zwart.'' De rechtbank heeft nu al die nieuwe aanwijzingen aan de kant geschoven. De rechter zet zo lang na dato vraagtekens bij zulke gedetailleerde getuigenverklaringen. Ook weegt ze mee dat voor twee van de drie geraadpleegde deskundigen níet vaststaat dat Sharleyne is gewurgd. Victor Remouchamps hoort de uitspraak aan in de zaak over zijn dochter Sharleyne. © ANP Het gezin waarin Sharleyne opgroeide was bekend bij verschillende instanties. Haar ouders leefden al jaren in onmin. Tijdens de vier dagen durende inhoudelijke behandeling was de spanning tussen beide partijen in de zaal om te snijden. Toen Hélène J. werd vrijgesproken, barstten haar familie en vrienden uit in opgelucht gejuich en applaus. De rechter maande hen tot stilte en noemde deze reactie ongepast. ''Er is natuurlijk wél een kind omgekomen.''

