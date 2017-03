Vrijhandel en klimaatbeleid zijn ineens omstreden onderwerpen op de G20

Op zijn eerste buitenlandse reis als minister van financiën van de VS neemt Steven Mnuchin een duidelijke boodschap mee voor zijn vakgenoten: Amerika zit niet te wachten op handelsoorlogen. Maar of hij zo alle onzekerheid wegneemt tijdens de G20-ontmoeting in het Duitse Baden-Baden is de vraag, gezien zijn vervolg: Trump wil dat Amerika meer baat heeft bij de wereldhandel dan nu.

Lees verder na de advertentie

De kli­maat­pa­ra­graaf is verdwenen uit de con­cept­ver­kla­ring

Vorig jaar stond er een onwrikbaar zinnetje in de slotverklaring van de ministers van financiën en bankiers van de 19 grootste economieën plus de EU: “Wij verzetten ons tegen alle vormen van protectionisme.” Handel zonder hekken als voorwaarde voor groei. Dat sprak vanzelf in de kapitalistische wereld, totdat Donald Trump president werd van Amerika, onder het motto ‘buy American’.

Dat er wat is veranderd, bleek uit de door diplomaten en ambtenaren opgezette conceptversie van het communiqué: over protectionisme gaat dat niet meer, en ook de klimaatparagraaf is verdwenen. Op zaterdag komt de definitieve tekst naar buiten.

Gemeenschappelijk terrein De G20 zoekt onder voorzitterschap van Duitsland naar gemeenschappelijk terrein. De weg ernaartoe ligt bezaaid met hindernissen, zoals verwijten over valutamanipulatie, onzekerheid over welk beleid de VS nou echt gaan voeren en schijnbare tegenstrijdigheden zoals deze: Trump vindt een zwakke dollar goed voor de export, Mnuchin ziet liever een sterke dollar als bewijs van vertrouwen in de Amerikaanse economie. De Duitse minister van financiën Wolfgang Schäuble had de oud-bankier van Goldman Sachs donderdag eerst naar Berlijn gehaald voor een ‘vriendelijke en constructieve’ discussie. Hij erkende na afloop dat op deze G20, vandaag en morgen, niet alle problemen worden opgelost. Zoals het grote handelstekort dat de VS hebben met China, Mexico en Duitsland. Deze landen exporteren meer naar de VS dan ze importeren en dat zou Amerika banen kosten. “Wat kan ik als minister van financiën nou doen om het overschot te reduceren?”, vroeg Schäuble tijdens de persconferentie met Mnuchin in Berlijn. De VS willen ook de regels voor banken versoepelen Hij bracht het als een retorische vraag, maar een vaker gesuggereerde mogelijkheid is de binnenlandse bestedingen stimuleren. Daar wil Duitsland niet aan. Het heeft al drie jaar een overschot op de begroting en volgens het nieuwe vijfjarenplan van deze week blijft dat voorlopig zo.

Invoertarieven Mogelijk willen de VS die ongelijke goederenstroom beïnvloeden met invoertarieven. Dat besluit is nog niet genomen, zei Mnuchin. Hij noemde 3 of meer procent economische groei cruciaal voor de Amerikaanse regering. Belangrijke instrumenten daarvoor zijn belastinghervormingen en eerlijke handel – fair trade dus. Ook koersmanipulaties hebben de volle aandacht van de VS, zei Mnuchin. Volgens Trump zou ‘manipulator’ China de yuan kunstmatig laag houden, zodat Chinese producten goedkoop zijn. Maar de laatste tijd doen de Chinezen juist het tegenovergestelde. Ze gaven miljarden uit om de yuan te steunen tegen de dollar. Als ze daarmee zouden stoppen, gebeurt het omgekeerde van wat Trump wil. En dan is er dit weekend nog een agendapunt. Na de financiële crisis van 2008 werden banken aan de ketting gelegd. De VS willen de regels versoepelen en hebben daar in eigen land al een begin mee gemaakt. Als het lukt om in Baden-Baden de scherpe kantjes van Amerika’s plannen te vijlen, zou dat voor gastheer Duitsland al winst zijn.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.