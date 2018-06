Vrije pers is op hogescholen en universiteiten ver te zoeken

Het rommelt op de Haagse Hogeschool. Studenten en medewerkers zijn boos over de benoeming van een nieuw collegelid en voelen zich gepasseerd door het college van bestuur. Met hun grieven stapten ze naar het Algemeen Dagblad. De bestuursbenoeming is een onderwerp dat leeft, dat is duidelijk. Toch heeft het eigen medium van de Haagse Hogeschool er geen woord over geschreven.

H|Nieuws is dan ook een platform dat, getuige het redactiestatuut, 'een podium wil geven aan voorbeelden die laten zien wie we (willen) zijn'. De enige redacteur is Gideon Wille. "Ik ben niet his master's voice", zegt hij. Over de onvrede over de bestuursbenoeming schreef hij inderdaad niet. "Ik zou er graag over schrijven en daar laat ik het maar even bij", zegt hij.

De redacties van tijdschriften of websites van hogescholen en universiteiten zijn lang niet altijd onafhankelijk. Veel bladen vallen onder de marketingafdeling, niet alle redacties hebben een statuut. Redactieraden, die idealiter fungeren als buffer tussen bestuur en redactie, zijn er niet of worden door het college van bestuur aangesteld. Dat blijkt uit een inventarisatie die het ISO vandaag publiceert.

Studenten maken zich zorgen, zegt voorzitter Tom van den Brink. Hoger onderwijsinstellingen gaan vanaf dit jaar de miljoenen uitgeven die ze krijgen omdat studenten geen basisbeurs meer hebben en de bedoeling is dat studenten en medewerkers controleren of dat goed gebeurt. "Maar hoe moeten ze dat doen als er geen onafhankelijke informatie is?", zegt Van den Brink. "Als de onafhankelijkheid van een redactie niet is geborgd, is dat een tekort in de lokale democratie."