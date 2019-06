Vrije koeien worden afgeslacht, koeien die braaf aan de ketting liggen worden beloond

Tien jaar lang stoorde niemand zich eraan. De eigenaar was niet in staat voor de beesten te zorgen, dus zorgden ze voor zichzelf. Dat ging goed totdat ze zich vergrepen aan de gewassen van de plaatselijke boeren.

De eigenaar werd veroordeeld wegens dierenmishandeling en de zaak trok landelijke aandacht. Hoezo dierenmishandeling, vroegen Polen zich af. De plaatjes van blije, vrije koeien gingen viraal toen de veterinaire dienst het doodvonnis uitsprak.

Maar daarmee werd de zaak politiek. Al helemaal doordat andere koeien een belangrijke rol speelden in de verkiezingscampagne van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Die beloofde boeren vijfhonderd zloty per koe, een zet die de partij ruim drie jaar geleden de overwinning had bezorgd.

Onverwachte wending

De verkiezingen zijn intussen gewonnen door PiS. Het lot van de vrije koe leek bezegeld, totdat de zaak afgelopen week een onverwachte wending nam. President Andrzej Duda verleende gratie per Twitter. Daarmee waren de vrije koeien veranderd van ‘een gevaar voor de nationale veiligheid’ (volgens de veterinaire dienst) in een symbool van de nationale soevereiniteit die verdedigd moet worden tegen Brussel. Over de motivatie achter deze draai wordt volop gespeculeerd. Er komen parlements- en presidentsverkiezingen aan.

De vrije koeien zijn inmiddels ondergebracht op een staatsboerderij. Waarmee de controverse opnieuw een wending kreeg. Want onlangs was een staatsboerderij in het nieuws wegens erbarmelijke omstandigheden; dode kalveren en zieke kalveren hokten bij elkaar in vuile stallen. De verantwoordelijke minister wist van niks. De koeienstrijd is dus nog niet gestreden.