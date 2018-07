Vrijdag wacht ons een bloedmooie maansverduistering

Alleen fanatieke hemelkijkers waren toen nog wakker. Bovendien was het in september, een maand die niet bekendstaat om heldere luchten.

Nee, dan komende vrijdag. Dat er deze weken weinig wolken aan de lucht zijn, behoeft geen uitleg. Als de meeste mensen zijn uitgewerkt en de huishoudelijke taken hebben afgerond, komt de maan op. Vanaf half tien, als een schitterende rode bol - de aarde staat op dat moment immers al in de weg zodat het zonlicht deels moet afbuigen. Een bloedmaan, zo wordt dit ook wel genoemd.

Het hoogtepunt van de volledige verduistering is om 22.22 uur, Nederlandse tijd. Wie pas op dat tijdstip kan inschakelen, kan nog zo'n vijftig minuten nagenieten van de rode maan. Pas om kwart over elf voldoet dit hemellichaam weer aan de plaatjes in kinderboeken.

De langste

Juist die omschakeling is het mooiste, zegt Esther Hanko van het Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde van de Universiteit van Amsterdam. "Die eerste glinstering van het terugkerende maanlicht, als de verduistering voorbij is, die is echt spectaculair."

Al met al is het de langste maansverduistering sinds de millenniumwisseling. Wie al deze moeite van de maan niet wil belonen of wie toch die hele tijd moet werken, moet wachten tot januari volgend jaar voor een nieuwe kans. Maar diegene is dan bij dezen alvast gewaarschuwd: men moet in januari zeer vroeg opstaan en maar hopen dat de winterwolken in die nacht zijn opgelost.