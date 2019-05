Vriend zijn van Orbán levert veel (EU-)geld op

Het overgrote deel van die miljonairs vergaarde zijn fortuin pas nadat Orbán in 2010 aan de macht kwam en heeft nauwe banden met de premier. Dat geldt zeker voor nummer twee op de lijst, Lörincs Mészáros, voormalig loodgieter en voormalig burgemeester van Felcsút, het dorp waar Orbán woont. In 2007 was hij nagenoeg failliet, maar hun gezamenlijke interesse in voetbal leidde tot zo’n nauwe samenwerking met Orbán dat hij door oppositiepolitici als diens financiële stroman wordt gezien. In 2014 mocht Mészáros al niet klagen: zijn toenmalige vermogen werd op 7,7 miljard forint, zo’n 24,5 miljoen euro, geschat. In vijf jaar tijd is dat verveelvoudigd tot 296 miljard forint, 940 miljoen euro.

Lees verder na de advertentie

EU-fondsen Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes is Mészáros inmiddels de 2057-rijkste mens ter wereld. Wie de Forbes Lijst nog niet heeft gehaald, maar hard op weg is, is Orbáns 33-jarige schoonzoon István Tiborcz, wiens vermogen inmiddels op 35 miljard forint, zo’n 111 miljoen euro, wordt geschat. Hoe belangrijk politieke connecties zijn, blijkt uit het geval van Lajos Simicska, ooit het financiële brein achter regeringspartij Fidesz. In 2016 verbrak hij de banden met Orbán. Destijds bezat hij 83 miljard forint. Drie jaar later wordt zijn vermogen op 27 miljard geschat. Net als veel andere Hongaarse miljonairs verdienden Mészáros en Tiborcz (en Simicska) hun geld grotendeels in openbare bouwwerken en infrastructuur. Het zijn projecten die grotendeels gefinancierd worden uit EU-fondsen. De toewijzing van die EU-steun verloopt via een organisatie die verbonden is aan het bureau van de premier. Dat zelfs regeringsaanhangers daar niet gelukkig mee zijn, blijkt uit een opiniepeiling die deze week verscheen. Zo’n 65 procent van alle Hongaren, waaronder de helft van de Fidesz-kiezers meent dat ‘om corruptie te bestrijden’ een onafhankelijk EU-bureau de fondsen zou moeten verdelen. Ook meent 68 procent dat dat geld vooral naar onderwijs, gezondheidszorg en de ontwikkeling van arbeidsplaatsen zou moeten gaan en niet naar grote, en voor een enkeling zeer lucratieve, infrastructurele werken.

Lees ook:

Draai de Europese geldkraan dicht, misschien luistert Orbán dan

Om premier Orbán en de zijnen pijn te doen, is zwaarder geschut nodig: zet EU-subsidies stop, schrijft Levente Vervoort, studente Europese studies.