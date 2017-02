Vrees voor nieuwe onrust bij zitting over Mitch Henriquez

DH01 en DH02 heten ze. Ze zitten in politie-uniform achter een scherm. De rechter heeft zich voor de rechtszaak tegen de beide agenten van hun identiteit vergewist. Wie precies op welke stoel zit achter het scherm is moeilijk vast te stellen. De rechter vergiste zich even. Met een vervormde stem laat de verdachte DH01 weten dat de rechter de beide verdachten even door elkaar haalt.