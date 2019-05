Vrees voor harde brexit slaat deuk in Britse autoproductie

Al elf maanden op een rij daalt de productie van auto’s in het Verenigd Koninkrijk, maar in april gierde de productie met maar liefst 44 procent omlaag. Er zijn die maand bijna 57.000 auto’s minder geproduceerd dan in april vorig jaar. Het is de grootste afname sinds de financiële crisis uitbrak in 2009, blijkt uit nieuwe cijfers van de Britse autofabrikantenorganisatie Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Lees verder na de advertentie

Deze cijfers zijn het bewijs van enorme kosten en onrust die de brexit-on­ze­ker­heid aanricht bij de autoindustrie Mike Hawes, directeur van autofabrikantenorganisatie SMMT

Een aantal Britse autofabrieken sloot vorige maand de deuren om te voorkomen dat een chaotische ‘no deal-Brexit’ de toeleveringsketen volledig in de war had kunnen schoppen. Het Verenigd Koninkrijk zou immers op 29 maart vertrekken uit de Europese Unie. Dat werd uitgesteld, maar de Britse autofabrikanten konden hun voorbereidingen toen niet meer terugdraaien. Wat resulteerde in dramatische cijfers voor april.

Het was al de elfde maand achtereen waarin de productie daalt. “Deze cijfers zijn het bewijs van enorme kosten en onrust die de brexit-onzekerheid aanricht bij de autoindustrie”, zei Mike Hawes, directeur van SMMT. “Investeringen zijn tot stilstand gekomen, waardoor banen dreigen te verdwijnen en onze internationale reputatie op het spel staat.”

Hawes spreekt van een “onnoemelijke schade” vooral doordat er angst is voor geen akkoord met de EU over een brexit. Ten koste van “onze wereldwijde reputatie”. Hij pleit ervoor dat de ‘no deal’ onmiddellijk van tafel gaat. Bij wel een terugtredingsakkoord met de EU verwacht de autosector dat de productie bijtrekt, en het verlies op ruim 10 procent minder dan in 2018 gaat uitkomen.

Lees ook: