Vrees voor flop met dure medische app

Het eigen medisch dossier dat alle Nederlanders binnen twee jaar online mogen inzien en beheren, lijkt in zijn huidige opzet nauwelijks te gaan worden gebruikt. Artsen hebben veel bezwaren tegen het systeem, concludeert het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico op basis van een peiling onder artsen en medisch specialisten. In andere Europese landen waar het online medisch dossier al bestaat, wordt er bovendien nauwelijks gebruik van gemaakt. Dat maakt de miljardenbesparing waar het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport op hoopt, zeer onwaarschijnlijk.

Over twee jaar hebben alle Nederlanders het recht kosteloos hun medische gegevens elektronisch op te vragen. Om aan die wettelijke eis te voldoen overtuigde de Patiëntenfederatie het ministerie van de noodzaak voor een zogeheten Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Dat is een medisch dossier op internet waar Nederlanders gegevens kunnen inzien van onder anderen hun huisarts, psycholoog, apotheker en medisch specialisten in het ziekenhuis. Kosten: ruim een half miljard euro.

Als de patiënt toestemming geeft, kunnen zorgverleners ook bij deze persoonlijke digitale hoekjes, waardoor ze meer informatie hebben dan nu. Als kers op de taart kunnen patiënten zelf gegevens toevoegen, als zij thuis bijvoorbeeld hun bloeddruk, bloedsuikerspiegel of hartslag meten.

Artsen cruciaal

Maar in het donkerste scenario wordt de PGO slechts een handig hulpmiddel van een half miljard euro voor een klein groepje geïnteresseerden. Wil het plan slagen, dan is de medewerking van artsen cruciaal. Als zij geen gegevens naar de PGO’s sturen, zijn die niet meer dan veredelde gezondheidsapps. Bovendien is de kans klein dat patiënten een PGO zullen gebruiken als hun arts hen daar niet toe motiveert. Buitenlandse PGO’s, zoals het Franse, worden nauwelijks bezocht omdat de artsen er de meerwaarde niet van inzien.

Onder Nederlandse zorgverleners leeft twijfel, zo laat een peiling zien van Investico onder leden van zorgverlenersorganisatie VvAA. 75 procent van de 561 artsen die reageerden zegt in principe voorstander te zijn van online inzage door patiënten. Maar bijna 72 procent zegt zich zorgen te maken over de veiligheid van de PGO. Daarnaast is 69 procent bang voor extra administratieve lasten. Ook vrezen zorgverleners dat patiënten hun gegevens te gemakkelijk zullen delen en onnodig in paniek raken door medische uitslagen.

Als artsen zich niet achter de PGO scharen, valt de financiële onderbouwing onder het plan weg. Minister Bruno Bruins voor medische zorg zegt dat Nederland dankzij de PGO op termijn 4,6 miljard euro kan besparen op zorgkosten, op basis van een rapport van onderzoeksbureau Gupta. Die schatting is grotendeels gebaseerd op het verminderen van langdurige ziekteverzuim; een claim die het onderzoeksbureau in een tweede scenario vanwege gebrek aan bewijs niet meeneemt. In dat tweede scenario blijft tussen de 800 miljoen euro over. Maar dat kan alleen als 6 miljoen Nederlanders actief met de PGO aan de slag gaan. Een enorm aantal, alleen al omdat Nederland 2,5 miljoen laaggeletterden en een miljoen digibeten telt.