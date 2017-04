Vrees voor escalatie als Noord-Korea inderdaad een kernproef doet

De oorlogsretoriek en het wapengekletter tussen de VS en Noord-Korea jagen de wereld de stuipen op het lijf. China en Rusland hebben op vrijdag Washington en Pyong­yang opgeroepen hun toon te matigen en verdere provocaties achterwege te laten. Japan bereidt zich al voor op scenario’s waarbij het helemaal misloopt op het Koreaanse schiereiland.

Het spel wordt hoog gespeeld. Volgens de Amerikaanse onderzoeksgroep 38 North, die Noord-Korea in de gaten houdt, bereidt het regime van president Kim Jong-un een nieuwe test met een atoombom voor. Rond nucleaire installaties in de communistische dictatuur is de laatste tijd activiteit waargenomen die daarop duidt. Zaterdag is de verjaardag van de vader des vaderlands Kim Il-sung, een nationale feestdag in Noord-Korea. Zulke dagen zijn doorgaans aanleiding voor grote parades en soms ook voor tests met atoomwapens of raketten. Pyong­yang heeft al vijfmaal een atoombom laten ontploffen, de laatste keer in september vorig jaar. Die test werd ook voorspeld door 38 North.

De afgelopen week heeft de Amerikaanse regering met steeds meer nadruk laten weten dat Noord-Korea een pas op de plaats moet maken, en dat ze niet zal accepteren dat Pyong­yang een kernwapen ontwikkelt en een raket die de VS kan bereiken. Amerikaanse marineschepen, waaronder een vliegdekschip, koersen naar het Koreaanse schiereiland. En de Amerikaanse tv-zender NBC meldde op vrijdag dat het Witte Huis een preventieve aanval zou overwegen om Noord-Korea af te schrikken.

Raketaanval op Syrië

Dat bericht werd door bronnen in Washington ontkend. Maar president Trump liet vorige week, toen hij een raketaanval op Syrië sanctioneerde, blijken dat hij er niet voor terugschrikt militair in te grijpen als hij vindt dat ‘rode lijnen’ worden overschreden. Die aanval was een waarschuwing aan de Syrische president Assad, maar ook aan Kim Jong-un.

Iets dergelijks geldt ook voor de zware bom die de Amerikanen donderdag in Oost-Afghanistan lieten neerkomen op stellingen en tunnelcomplexen van de Afghaanse tak van terreurbeweging Islamitische Staat. Deze MOAB (ook wel ‘Moeder aller bommen’ genoemd) is de krachtigste conventionele bom die de VS hebben, en hij was nog nooit op het slagveld getest. Nu dus wel.

Pyongyang zal de impliciete boodschap vast gehoord hebben. Het kernprogramma van de Noord-Koreanen is volgens militaire bronnen verschanst in ondergrondse bunkers die moeilijk te bereiken zijn. Trump liet met de aanval in Afghanistan zien dat hij er niet voor terugdeinst grof geschut in te zetten om potentieel gevaar uit te schakelen.

De Noord-Koreaanse minister van buitenlandse zaken toonde zich gisteren niet onder de indruk. Hij dreigde met een preventieve aanval als de Amerikanen ‘roekeloze’ militaire agressie ten toon blijven spreiden. “Wij hebben een krachtige nucleaire afschrikking in handen, en we zullen zeker niet met onze armen over elkaar blijven zitten als de VS preventief willen toeslaan.”

