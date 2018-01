Vragen rond Nouri’s hartafwijking en de medische hulp

Er is onduidelijkheid ontstaan over de al dan niet gemelde hartafwijking van Ajax-voetballer Abdelhak Nouri, die afgelopen zomer werd getroffen door een hartstilstand tijdens een oefen­duel met Werder Bremen.

NRC Handelsblad meldde zaterdag dat de hartafwijking van Nouri bekend was bij voetbalbond KNVB. Nouri zou mondeling en schriftelijk zijn geïnformeerd over de medische keuringen, waarin de hartafwijking werd aangetroffen. De voetbalbond meende dat de afwijking ongevaarlijk was.

Ook Ajax, de werkgever van Nouri, werd in kennis gesteld van de bevindingen. De KNVB liet weten dat de medische controles hebben plaatsgevonden in 2014 en 2016. Beide keren zou Nouri te horen hebben gekregen dat er sprake was van een hartafwijking.

Opmerkelijk is dat de voetbalbond geen schriftelijk bewijs kan overleggen waarin staat dat Nouri zou zijn geïnformeerd over de keuringen en de daarin aangetroffen hartafwijking. “Je moet in een dossier niet alleen de medische toestand vastleggen, maar ook de communicatie met een patiënt of cliënt, zoals hier met Nouri”, zei Jaap Sijmons, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht, daarover in ‘Nieuwsuur’.

Familie Nouri

De familie Nouri reageerde geschokt over het nieuws dat Abdelhak Nouri (20) een hartafwijking zou hebben gehad. “De familie is dit pas recent te weten gekomen door inzage in het medisch dossier dat Ajax, na herhaald en uitdrukkelijk verzoek, aan hen verstrekte”, liet de familie Nouri zaterdag weten in een persbericht. “De familie is ervan overtuigd dat ook Abdelhak zelf geen weet van deze afwijking heeft gehad. Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking, had zij direct aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek, een second opinion en regelmatige tests, om te kunnen beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking in combinatie met intensieve sportbeoefening zijn.”

Mocht Nouri van de hartafwijking op de hoogte zijn geweest, dan was het informeren van zijn ouders echter geen vanzelfsprekendheid. Nouri was in april 2014, het moment dat de hartafwijking voor het eerst werd geconstateerd, 17 jaar oud. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst moet iemand vanaf 16 jaar nadrukkelijk toestemming geven voordat een arts de ouders inlicht over een medisch probleem. Dat is niet gebeurd.

De familie Nouri heeft inmiddels een letselschadeadvocaat in de arm genomen. Er zijn bijvoorbeeld veel vragen over de reanimatie van Nouri. Gebeurde dat op tijd? En adequaat? De advocaat presenteert binnenkort zijn bevindingen over het onderzoek naar de hulpverlening.

De familie Nouri wil, net als Ajax, precies weten wat er is gebeurd met Abdelhak Ajax in een persverklaring

Ajax benadrukte dat het volledige medewerking verleent aan het onderzoek. “De familie Nouri wil, net als Ajax, precies weten wat er is gebeurd met Abdelhak”, liet Ajax weten in een persverklaring.

“Het is al enige tijd bij ons bekend dat zij een advocaat hebben ingeschakeld die, net als wij, onderzoek doet. Wij werken daar vanzelfsprekend volledig aan mee. Alles wat wij hebben en weten is aan hen ter beschikking gesteld.”

Of er een verband bestaat tussen de aangetroffen hartafwijking bij Nouri en zijn hartstilstand van afgelopen zomer, is onduidelijk. De voetballer, die bekendstond als groot talent, verblijft nog altijd in het ziekenhuis in een zeer lage staat van bewustzijn.