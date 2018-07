Vragen over een vlucht, cadeau of bankzaken stel je straks aan de klantenrobot

Een telefoontje of het schrijven van een e-mail wordt langzamerhand verleden tijd. Als een klant advies wil, is er de spraakrobot. Deze beantwoordt een ingesproken vraag over vluchtinformatie, geeft cadeautips of kan vertellen of het straks gaat regenen. Bij zeventien Nederlandse bedrijven kan vanaf vandaag via een smartphone met een spraakrobot van Google Assistent gekletst worden.

Bol.com is een van de deelnemende winkels. Op de vraag ‘Ik wil een cadeautje voor mijn nichtje’, antwoordt deze netjes: ‘Hoe oud is uw nichtje?’ En later: ‘Wat is uw budget?’ De eerste suggesties komen in beeld. ‘Wat zijn haar interesses?’ Even later schuiven de cadeautips inclusief linkjes naar de website in beeld.

De robot werkt door middel van kunstmatige intelligentie en spraak­her­ken­ning en is aangepast aan ons land.

Of een spraakrobot de nieuwe manier van klantcontact wordt, durft een woordvoerder van Bol.com nog niet te zeggen. “Dit is voor ons vooral een test, we vinden het tof om zulke innovaties te onderzoeken. Door het aan te bieden kom je er achter of er behoefte is aan deze manier van contact. Misschien zet je dan wel de trend en gaan we in de toekomst bijvoorbeeld betalen via de spraakrobot.”

A.I. De Nederlandse Google Assistent is oproepbaar door op een knop te drukken of hardop ‘Oké Google’ te zeggen. De zeventien bedrijven waaronder Transavia, Jumbo en Essent hebben zelf een eigen ingebouwde assistent, sommige met een eigennaam zoals ‘Daan’ van PostNL of ‘BB’ van KLM. De robot werkt door middel van kunstmatige intelligentie en spraakherkenning en is aangepast aan ons land. De Assistent leert bovendien van de gebruikers, door zogeheten ‘machine learning’. De robot kan zichzelf dus nieuwe stappen aanleren zonder dat deze vooraf geprogrammeerd zijn. Daarvoor gebruikt Google informatie van zijn zoekmachine, die dagelijks miljarden zoekopdrachten uitvoert. De techniek van Google ‘begrijpt’ hierdoor de context van gesprekken die mensen voeren. Ook ING en Rabobank gaan de slimme robot gebruiken. Bij de laatstgenoemde kunnen rekeninghouders hardop hun saldo opvragen of een budget instellen. Google staat er om bekend dat het data van gebruikers bewaart en gebruikt om te adverteren, maar Rabo laat weten dat Google in deze geen toegang heeft tot betaalrekeningen en gegevens niet opslaat.