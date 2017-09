Vragen aan minister Blok over NRC-fotograaf die de cel in moest

Van Kamerlid Jan Paternotte van D66 kreeg Blok vandaag een set schriftelijke vragen: 'Kunt u toelichten op welke rechtsgrond de geheugenkaart van een journalist in beslag werd genomen?'

De vragen volgden op een stuk in NRC waarin verteld werd wat Chris Keulen, één van hun freelance-fotografen afgelopen zondag overkwam. Keulen kwam die dag in een politiecel terecht nadat hij een vechtpartij had vastgelegd. Ook moest hij tegen zijn zin de geheugenkaart van zijn fototoestel afgeven.

Dat de militair de burger sloeg en duwde legde Keulen vast

Keulen was zondag met een verslaggever op reportage in het Limburgse Brunssum. Ze waren daar op pad met buurtbewoners en activisten tegen de geluidsoverlast die Amerikaanse gevechtsvliegtuigen er veroorzaken. Na afloop ontstond er een handgemeen tussen een tegenstander van het vliegtuiglawaai en een Amerikaanse militair in burger. Dat de militair de burger sloeg en duwde legde Keulen vast.

Later die dag was hij op het politiebureau om over het incident een getuigenverklaring af te leggen. Zijn foto's weigerde hij echter af te geven. Keulen vertelt telefonisch hoe de sfeer vervolgens grimmig werd. Volgens de aanwezige agenten was hij verplicht zijn materiaal af te staan, maar Keulen weigerde dat. "Ik werk voor NRC, niet voor de politie", zegt hij.

Paar uur in de cel Keulen, een persfotograaf met een lange staat van dienst, werd vervolgens in de cel gezet. Zijn materiaal werd afgenomen. Hoewel hij na een paar uur werd vrijgelaten, kreeg hij pas de volgende dag zijn geheugenkaart terug. NRC heeft over het incident vragen gesteld aan het college van procureurs-generaal. Ook de journalistenvakbond NVJ heeft zijn bezorgdheid getoond. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ noemt het een 'ernstig incident'. De NVJ heeft met Justitie richtlijnen afgesproken waarin staat wat de rechten van journalisten zijn. Die zijn in dit geval duidelijk niet nageleefd, zegt Bruning.

