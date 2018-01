Vrachtwagenchauffeurs: Weeralarm maakt weinig indruk op werkgevers

De vakbond bevroeg chauffeurs nadat tijdens de storm van afgelopen donderdag zeker 66 vrachtwagens omver waren geblazen. In een paar dagen tijd reageerden 246 vrachtwagenchauffeurs, van wie de meesten (86 procent) op die bewuste donderdag aan het werk waren. Veelal kregen de chauffeurs geen instructies van hun werkgever. In 71 procent van de gevallen had de werkgever helemaal geen contact opgenomen met de chauffeur. Deden ze dat wel, dan kreeg die soms te horen: wie niet rijdt, krijgt geen geld of moet een vakantiedag inleveren.

Lees verder na de advertentie