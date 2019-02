Vrachtwagenchauffeur Henry Overeem rijdt met het zweet in de handen naar Calais

Donderdag 7 februari, 6.45 uur

Op de tweede dag van zijn vijfdaagse tocht klimt Henry Overeem in zijn cabine. Hij heeft net zijn handen en zijn gezicht gewassen met water uit een 5-liter jerrycan die hij meenam uit Veenendaal, Nederland. Hij kijkt door zijn voorruit: vandaag werd hij wakker naast de parkeerplaats van een Britse handel in bouwmaterialen, Homeleigh, building and timber.

“Op de basisschool zat ik altijd uit het raam te koekeloeren. Die school, moet je weten, stond in het bos. Ik zag er van alles. ‘Met uit het raam kijken kun je later geen geld verdienen Henry’, zei mijn juf altijd. Ze leeft niet meer, maar anders was ik nog eens langs gegaan. Dat kan dus wel.”

Henry heeft zoals de meeste nachten van zijn week net de nacht doorgebracht in de cabine van zijn 16 meter lange vrachtwagen. Dit keer stond hij stil op een industrieterrein in Aylesford, een plaatsje ten oosten van Londen. Nog geen tien meter van zijn hoofdkussen en zijn kussensloop met roze bloemen raasde de M20. Als de verslaggever die voor de gelegenheid met hem meereed hem niet mee had genomen naar een restaurant, had hij net als alle andere avonden aan het eind van zijn 13-urige rijdag zijn koelkast geopend, een magnetron-maaltijd eruit gepakt en had hij de rest van de avond uit hetzelfde raam zitten kijken waar hij de hele dag al door keek.

Zo meteen zal hij wegrijden, op naar een volgend adres, en dan naar een volgend, en een daarop volgend, tot hij na vijf dagen naar huis kan.

Op Engeland rijden is in de ogen van Henry Overeem de ultieme vorm van vrijheid. Hij heeft avonturiersbloed. Hij voelt zich op zijn best als hij aan de overkant is. “Ik vind links rijden makkelijker dan rechts.” Het is er mooi. Wales, Schotland, hij reed er in plaatsen waar de tijd honderden jaren leek te hebben stilgestaan.

Maar er staat iets te veranderen en Henry Overeem weet niet precies wat. Sinds drie jaar rijdt hij voor transportbedrijf Heebink op Engeland en al die drie jaar is er gepraat over de brexit.

Nog altijd weet hij niet wat dat betekent. Hij weet niet of hij na 29 maart nog steeds precies in een dag rijtijd naar ergens in de buurt van Londen kan komen. Hij weet niet of hij zich moet voorbereiden op intensieve douanecontroles. Hij weet niet of hij met zijn Nederlandse kenteken nog spullen van daar naar hier kan brengen. Hij weet niet eens waar de douane-controle zou moeten plaatsvinden.

Hij weet al helemaal niet hoe het moet met de migranten.

Hij zegt het niet graag, want Overeem gunt iedereen een goed leven. Maar op de reis van Veenendaal naar Londen krijgt hij op de kilometers voor Calais vaak wel het zweet in de handen.

Het zijn de kilometers waar hij graag twee paar ogen zou willen hebben, of drie. Waar hij tegelijk in zijn spiegels links en rechts zou willen kunnen kijken, waar hij vreest voor zijn vrachtwagendak en voor de verzegeling van de deuren aan de achterkant. “Zij zijn op weg naar een beter leven, dat snap ik. Maar ik ga achter de tralies als ze er één in mijn wagen vinden.”

Hij heeft er één keer één onder zijn wagen gehad, toen hij nog maar net op de vrachtwagen reed. Zag hij opeens een paar schoenen onder de vrachtwagen uit steken. Hij heeft daarna nog heel lang moeten bijkomen. Een maat van hem had ze onlangs in de oplader: hij zag het gebeuren en heeft het toen maar meteen bij de douane verteld.

Je kan niet uitstappen, je kan niets. “Ze jagen je zo een mes in je ribben”.

Nagenoeg alle vrachtwagens dragen tekenen van die messen: gaten die weer zijn dichtgeplakt. Kijkgaten, zegt Henry, om te zien wat je lading is. Bij Calais zijn kilometers van de weg met hekken afgezet, maar nu staan ze dus vóór die hekken. “Apen”, zegt Henry Overeem. “Ze klimmen je vrachtwagen in alsof het een boom is.”