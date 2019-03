Vrachtwagen rijdt in op menigte in Guatemala, ruim dertig doden

Onder de doden zijn vrouwen en kinderen. Het ongeluk gebeurde in het westen van het land. Volgens de minister van Volksgezondheid zijn negen mensen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Een groep mensen was in de buurt van Nahuala de weg opgelopen omdat iemand door een auto was aangereden. Toen ze bij het ongeluk gingen kijken, werden ze zelf aangereden door de vrachtwagen, zegt een woordvoerder van de lokale brandweer.

Dodelijkste verkeersongeluk in jaren “Het lijkt erop dat de vrachtwagen het aantal mensen op de rijbaan niet heeft opgemerkt en heeft overreden”, aldus Chacaj. “Tot nu toe zijn er minstens 30 lichamen op de site.” Een video die op sociale media circuleert, toonde lichamen op de rijbaan terwijl verschillende mensen huilden en om hulp schreeuwden. President Jimmy Morales heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Het is een van de dodelijkste verkeersongevallen in het land sinds jaren. In 2013 kwamen in Guatemala 43 mensen om het leven toen een bus van een klif reed

