Vos solliciteert naar kopmanschap op WK, maar ze is niet de enige

Je kunt het de luxe noemen van het Nederlandse vrouwenwielrennen. Je kunt het echter net zo goed als een potentiële splijtzwam typeren. Met Marianne Vos, Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen heeft de ploeg drie kanshebbers op de wereldtitel in huis. En alle drie verkeren ze momenteel in topvorm, zo bewezen hun uitslagen de voorgaande weken. Zeker gezien hun eerzucht belooft de keuze voor het kopmanschap volgende maand in het Noorse Bergen geen makkelijke opgave te worden.

Ga maar na: Van Vleuten won La Course, het tweeluik voor vrouwen in de Tour de France, op meer dan overtuigende wijze. De 34-jarige klimster deklasseerde de concurrentie op de Col d'Izoard in een tijd die zich laat vergelijken met die van de beste mannelijke profs. Ze won twee etappes in de Giro d'Italia alsmede het berg- en het puntenklassement. En ze werd onlangs Nederlands kampioen tijdrijden. Met Van Vleuten heeft Oranje een afmaker die in Bergen haar eerste wereldtitel kan grijpen.

Hetzelfde kun je zeggen van Van der Breggen. De olympisch kampioene van Rio won in juni de Giro voor vrouwen. Het was na 2015 de tweede keer dat de 27-jarige de loodzware meerdaagse koers voor zich opeiste. Van der Breggen toonde zich in april al oppermachtig tijdens de drie heuvelklassiekers: Luik-Bastenaken-Luik, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

Diepe dalen

En dan Vos. De meest gelouterde van de drie toprensters ging de voorbije jaren door diepe dalen. Ze raakte zoals bekend overtraind vanwege haar onbedwingbare competitiedrang. In 2015 raakte zij haar fiets nauwelijks nog aan. Pas dit jaar vond de vaandeldraagster van het vrouwenwielrennen weer de aansluiting met de top. Maar soepel ging dat zeker niet. In juni liep ze een sleutelbeenbreuk op, waardoor ze een groot deel van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Ze miste het NK en de Giro Donna (d'Italia).

Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Anna van der Breggen tijdens de olympische training. © anp

De 30-jarige Brabantse is sinds een paar weken weer in koers. De gedwongen rust heeft haar geen windeieren gelegd. Vos ging vorige maand aan de haal met de eindzege, de puntentrui en twee ritten in de BeNe Ladies Tour. En dan was daar het EK zaterdag in het Deense Herning. De overmacht van Vos zou elke bondscoach de zekerheid kunnen bieden van een wereldtitel straks. Vos ging er in de voorlaatste ronde vandoor met zes andere rensters, van wie de Italiaansen Bronzini en Longo Borghini en de Russin Zabelinskaja de meest geduchte tegenstanders waren. Vos rekende met het stel af in de sprint.

Vooral de manier waarop Bronzini in het stof beet zei genoeg over Vos' nieuwe elan. Ze had in het verleden vaak genoeg in de sprint het onderspit moeten delven tegen de Italiaanse. Maar de kracht in Vos' benen was ditmaal terug. "Ik ben hier heel blij mee", zei Vos, die voor het eerst de wit-blauwe trui mocht aantrekken. Van der Breggen had vorig jaar de primeur tijdens de eerste editie van het EK. Ook toen werd er van de Nederlandse ploeg verwacht de wedstrijd te maken. In Herning was het al niet anders. "We kwamen hier met een sterk team, dus de druk lag bij ons om er een zware koers van te maken."

Makkelijk waren de omstandigheden niet. Het regende en de wind zorgde voor valpartijen. Dat gaf deze nieuwe titel een extra dimensie. "Hier ga ik van genieten", zei de vrouw met een overvolle erelijst na afloop. Ze manifesteerde zich zonder het te zeggen nadrukkelijk als kopvrouw voor het WK volgend maand.