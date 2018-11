Voorzitter VMBO Maastricht stapt alsnog op na kritisch inspectierapport

Bestuursvoorzitter André Postema van Limburgs Voortgezet Onderwijs, de koepel waartoe het door problemen bekend geworden VMBO Maastricht behoort, legt zijn functie alsnog per direct neer. Reden voor zijn plotselinge vertrek is een kritisch rapport waarmee de onderwijsinspectie over twee weken naar buiten komt. Daarin stellen de inspecteurs vast dat het schoolbestuur ‘niet op tijd heeft bijgestuurd’ en ‘niet heeft kunnen voorkomen dat er problemen ontstonden’, aldus een woordvoerder van de scholenkoepel.

Lees verder na de advertentie

Afgekeurd Postema ligt onder vuur sinds in juni bleek dat ruim 350 eindexamens van Maastrichtse vmbo-leerlingen werden afgekeurd. Er bleek van alles mis te zijn met de schoolexamens. In de periode die volgde wisten leerlingen en hun ouders vaak niet waar ze aan toe waren. Na dit debacle werd er zware politieke druk uitgeoefend op Postema om te vertrekken, maar dat weigerde hij. Kort geleden werd zijn contract nog met twee jaar verlengd, ondanks vernietigende kritiek van ouders van leerlingen, de Tweede Kamer en minister van onderwijs Arie Slob. Wat er precies in het inspectierapport staat is nog niet duidelijk. De onderwijsinspectie wil pas op 14 december, de dag dat het rapport verschijnt, inhoudelijk commentaar leveren. De maatschappelijke en politieke druk heeft in ieder geval geen rol heeft gespeeld bij Postema’s vertrek. “Dat is niet aan de orde”, zegt zijn woordvoerder. Pedagoog Ingeborg Dijkstra, die diverse gedupeerde ouders en leerlingen bijstond en felle kritiek had op Postema, is opgelucht dat Postema vertrekt. “Dit lijkt me een juiste beslissing. Hoewel me de timing verbaast. Waarom pakte hij onlangs nog een verlenging van twee jaar?” Dit lijkt me een juiste beslissing. Hoewel me de timing verbaast Ingeborg Dijkstra Postema haalt op zijn Facebookpagina hard uit naar de onderwijsinspectie. Volgens hem is er sprake van een ‘strafexpeditie’ jegens zijn scholen. “De Inspectie blijkt, anders dan bijvoorbeeld rekenkamers, adviesbureaus of enquêtecommissies, in het geheel niet in staat om te voldoen aan de vereisten van adequaat onderzoek”, schrijft Postema in een lang betoog. Hij verwijt de inspectie te putten uit ‘onbeperkte, selectieve en oncontroleerbare hoeveelheid indrukken, beelden en percepties, zonder aan te geven hoe representatief deze zijn’.

Zorgvuldig De inspectie herkent zich niet in het beeld dat Postema oproept, laat een woordvoerder weten. “Dit rapport is net zo zorgvuldig tot stand gekomen als elk ander inspectierapport, op basis van gesprekken met betrokkenen en hoor en wederhoor.” Wel toont hij enig begrip voor de weinig diplomatieke actie van Postema. “Het is in Maastricht een heel pijnlijk en ingrijpend proces geweest voor alle betrokkenen. Dat leidt tot emoties.” De woordvoerder van de Maastrichtse scholenkoepel blijft erbij dat eerder opstappen niet wenselijk was. “Er moest leiding worden gegeven aan de hersteloperatie. We konden het ons niet veroorloven om in de zomervakantie stuurloos te zijn. Vergeet niet dat de raad van toezicht toen dit afgelopen zomer speelde nog maar uit één persoon bestond.” Naast Postema stapt ook voorzitter van de raad van toezicht Jan Schrijen per direct op. Nico de Vrede, interim-lid van het college van bestuur, zal voorlopig het voorzitterschap waarnemen.

Lees ook: