Voorzichtig streelt moeder Naima haar kindje met haar hoorn

Een bijzondere gebeurtenis, vooral omdat er in Nederland pas één keer eerder zo'n zeldzaam diertje ter wereld kwam, meer dan een halve eeuw geleden in dezelfde dierentuin.

De grofkorrelige beelden van de geboorte zijn nog steeds te zien op de site van het Rotterdamse park. Na de lange zwangerschap floepte de neushoornbaby met een paar keer persen in een vloeiende beweging naar buiten, recht voor het oog van de camera. Een klein uur later stond het jong - een meisje, bleek later - al te wankelen op eigen benen. De verzorgers denken nog na over een passende naam.

Moeder Naima loopt wat suffig heen weer, terwijl haar kind er achteraan hobbelt en af en toe een slokje melk drinkt.

In het wild zijn deze neushoorns, die in het oosten van Afrika leven, ernstig bedreigd. Via fokprogramma's in dierentuinen wordt gepoogd deze diersoort te laten voortbestaan.

Bezoekers kunnen voorlopig nog niet op kraamvisite. Moeder en dochter hebben rust nodig. Wel is het duo dag en nacht te volgen via twee webcams in de stal.

De beelden blijken populair, soms blijft het scherm zwart omdat er te veel bezoekers zijn.

Ook geeft mama haar dochter geregeld een voorzichtige aai met de zijkant van haar hoorn. Echte moederliefde dus, maar dan op z'n neushoorns.