Voorwaardelijke celstraf Mourinho wegens belastingontduiking

Volgens de Spaanse wet hoeven gevangenisstraffen van twee jaar en lager voor een eerste overtreding van deze aard niet te worden uitgezeten. Daaraan is wel een proeftijd gekoppeld.



Lees verder na de advertentie

Mourinho zou in 2011 en 2012, toen hij trainer van Real Madrid was, voor 3,3 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken door inkomsten uit portretrechten niet op te geven. De Portugees moet daarvoor een boete van 2 miljoen euro betalen. Mourinho, die geldt als één van de meest succesvolle trainers ooit, werd eind vorig jaar ontslagen bij Manchester United en zit sindsdien zonder club.

Cristiano Ronaldo trof onlangs een vergelijkbare schikking met de Spaanse belastingdienst. De Portugese superster, die Real Madrid afgelopen zomer verruilde voor Juventus, betaalde 18,8 miljoen euro omdat hij tussen 2011 en 2014 inkomsten uit portretrechten had verzwegen. Ronaldo kreeg een gevangenisstraf van twee jaar, maar ook hij hoefde niet achter de tralies.

Lionel Messi en Neymar moesten zich eerder al vanwege belastingontduiking voor de rechter verantwoorden. De Argentijnse aanvoerder van FC Barcelona kwam er met een celstraf van 21 maanden en een flinke boete van af. Ook voor Messi had die gevangenisstraf een voorwaardelijk karakter. Zijn voormalige Braziliaanse teamgenoot, nu in dienst van Paris Saint-Germain, is nog altijd verwikkeld in een juridische affaire.