Voortvluchtige drugsbaas na 30 jaar opgepakt

Volgens de politie leefde Da Rocha buiten de schijnwerpers, onder de naam Vitor Luiz de Moraes. Agenten vergeleken foto's van De Moraes met die van de drugsbaas en concludeerden dat het om dezelfde man moest gaan. Hij gebruikte onder meer plastische chirurgie om uit handen van de agenten te blijven en gebruikte verschillende identiteiten.

Da Rocha, bijgenaamd Withoofd, werd gearresteerd in de stad Sorriso in Centraal-Brazilië. Als hij veroordeeld wordt, moet hij meer dan vijftig jaar de gevangenis in, schrijven lokale media zaterdag. Met zijn drugsimperium produceerde Da Rocha cocaïne in Bolivia, Peru en Colombia, waarna de drugs via een ingewikkeld logistiek systeem naar Europa en de Verenigde Staten werd vervoerd.

Logistiek systeem Kleine vliegtuigjes brachten de cocaïne via het Venezolaanse luchtruim naar afgelegen boerderijen in West-Brazilië, waarna de pakketten werden verstopt in verborgen ruimtes van vrachtwagens en naar de grote steden getransporteerd. Van daaruit werden de drugs verdeeld over de wereld. Da Rocha zou 100 miljoen dollar (87 miljoen euro) met zijn handel hebben verdiend. De Braziliaanse politie probeert zijn geld en bezittingen terug te vorderen. Da Rocha's organisatie zou bekend staan als gewelddadig, maakte gebruik van bewapende konvooien, gepantserde auto's en zware wapens.

