Voortbestaan van het ooit zo hippe Cool Cat onzeker

De winkelketen van ondernemer Roland Kahn had een jong, ondeugend en spannend imago. “Cool Cat durfde toen helemaal in de lifestyle van de jeugd te duiken en was daarmee vernieuwend en speciaal”, zegt merkendeskundige Paul Moers.

Maar dat was toen. Nu blijkt uit het jaarverslag over 2016, dat begin augustus werd gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, dat de zaken er niet goed voorstaan. Er is zelfs sprake van 'gerede twijfel over het vermogen van Cool Cat om voort te bestaan', zo staat in het verslag te lezen.

Inmiddels moet Cool Cat concurreren met zaken als Primark en Bershka, die in hoog tempo jongeren verrassen met steeds weer nieuwe, hippe collecties voor een lage prijs. Het lukt Cool Cat onvoldoende om hier tegen op te boksen. “De jeugd heeft nu veel meer keuze”, zegt Moers. “Er zijn zo veel andere winkels waar je spotgoedkoop hoogwaardig design kunt krijgen.” Daarbij komt dat Cool Cat niet met zijn tijd mee is gegaan. “Het lukt Cool Cat niet om zich te onderscheiden. Ze zouden zich met hun doelgroep volop moeten manifesteren op sociale media, maar ook daar trekken ze te weinig aandacht.”

Of Cool Cat kan blijven voortbestaan, is dus nog maar de vraag

Cool Cat draaide in 2016 nog slechter dan in 2015, zo blijkt uit de jaarrekening die Cool Cat deponeerde bij de Kamer van Koophandel. Het verlies liep verder op, van ruim 11 miljoen euro in 2015 tot ruim 18 miljoen euro in 2016. Volgens het jaarverslag heeft dit te maken met het doorvoeren van een verbeterplan, dat in eerste instantie eerder geld kost dan geld oplevert. Er wordt namelijk niet alleen geld bespaard door onrendabele winkels te sluiten en personeelskosten terug te brengen, maar er wordt ook geld geïnvesteerd in een beter online verkoopkanaal.

Tablets Toch zou het verbeterplan uiteindelijk wel tot herstel moeten leiden. Maar, zo erkent het management in het jaarverslag: dat verloopt niet volgens verwachting. Of Cool Cat kan blijven voortbestaan, is dus nog maar de vraag. In het slechtste scenario loopt het bedrijf in 2018 het risico dat het zijn rekeningen niet meer kan betalen. Om dit te voorkomen wordt het aantal winkels nog verder teruggebracht en zal er vaker worden onderhandeld om een lagere winkelhuur te bedingen. Voorraden worden verder verkleind. Ook moet de omzet worden verhoogd door beter personeel en door klanten de mogelijkheid te geven om via tablets in de winkels aankopen te doen. Het management hoopt op die manier weer een bescheiden winst te kunnen boeken. Tenminste: als ING de winkelketen blijft steunen. Gezien de slechte resultaten en de onzekere toekomst van Cool Cat zou het ook zo maar kunnen dat de bank besluit om uitstaande leningen in te trekken of te verlagen. Cool Cat is niet het enige winkelbedrijf van Roland Kahn dat het moeilijk heeft. Ook America Today zag het verlies vorig jaar oplopen. En dan is het nog de vraag of Kahn een slim besluit heeft genomen door een doorstart te maken met M&S Mode. De winkel voor vrouwen met een grotere maat ging vorig jaar failliet. Kahn besloot daarna een nieuwe poging te wagen om M&S Mode, waar hij sinds 2010 eigenaar van is, weer winstgevend te krijgen. Lees ook: Honderdduizenden euro's boete voor webwinkels Coolcat en Bever

