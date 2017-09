Voortaan alleen nog suikervrije fris op school

Suikerhoudende dranken bannen ze uit de automaten, zegt de Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen, als bijdrage in de strijd tegen obesitas onder jongeren. Het is een stap in de goede richting, vindt het Voedingscentrum, dat consumenten voorlicht over gezonde voeding. Zelf propageert het centrum water, thee en melk, maar in light-dranken zitten in ieder geval minder calorieën dan in de traditionele frisdranken. Al wordt het gebit er niet beter van, zegt een woordvoerder. “Suikerhoudende dranken veroorzaken gaatjes, de zuren in light-drankjes zijn slecht voor het tandglazuur.”

Volgens een studie van het RIVM helpt het als scholen hun leerlingen niet in de verleiding brengen, want bied ze suikerhoudende frisdrank aan en ze zullen er hun geld aan uitgeven. Terwijl er in die colaatjes en sinasjes – en ook in vruchtensappen trouwens – vooral suikers zitten en nauwelijks andere voedingsstoffen. 85 procent van de scholen heeft een frisdrankautomaat, telde het RIVM vorig jaar, en daarin zaten ook toen al vooral light-dranken. Wil een school een ‘gezonde voedingsomgeving’ zijn, dan raadt het RIVM toch aan om die automaten helemaal de deur uit te doen.

Laat kinderen niet van jongs af aan wennen aan een al te zoete smaak. Geef ze water mee naar school.

Niet alleen scholen, ook ouders kunnen hun rol spelen, meent het Voedingscentrum. Aan het begin van het schooljaar analyseerde het centrum de pakjes drinken die lagereschoolkinderen vaak in hun tas vinden. In de meeste van die pakjes (à 200 milliliter) zitten drie tot vijf suikerklontjes. “Smaak kun je enigszins sturen”, zegt de woordvoerder. “Laat kinderen niet van jongs af aan wennen aan een al te zoete smaak. Geef ze water mee naar school. Eventueel met een smaakje: stop er een stuk fruit in of een stuk komkommer. Of geef ze thee, daarin is een grote keuze aan verschillende smaken.”

Overigens doet het Voedings­centrum die steekproef onder de populaire pakjes drinken jaarlijks; deze zomer telde het er zes die in een jaar tijd minder zoet zijn geworden; ­producenten stopten er maximaal één klontje minder in.

In Tilburg probeerde een lagere school aan het begin van dit schooljaar om water tot de enig toegestane drank te maken. Dat leidde tot protest onder de ouders, zegt de woordvoerder. “Die vonden dat een te rigoureuze stap, ze hadden er moeite mee.” Toch luidt het advies van het Voedingscentrum ook: laat scholieren goed ontbijten, geeft ze fruit mee en laat ze water drinken. Die suikerhoudende dranken hebben ze niet nodig.

Richtlijn genegeerd Nederlanders consumeren zo’n 21 verschillende voedingsmiddelen per dag, meldt het RIVM. We drinken dagelijks ongeveer 2 liter aan water, koffie, frisdranken, thee, alcohol, zuiveldranken en sappen. Daarnaast eten we ongeveer 1 kilo, vooral aan brood en ranen, ­zuivel (kaas, yoghurt, desserts en ijs), groenten, fruit en aardappelen. Het meeste geld ­geven Nederlanders uit aan vlees en alcohol. Eten en drinken volgens de Richtlijnen ­Gezonde Voeding doet vrijwel niemand.

