Voormannen van basisschoolstakingen houden het voor gezien

Waarom stoppen jullie? "Dit deden we zoveel mogelijk naast ons werk voor de klas. De vakantie is het moment om te zeggen: het stopt voor ons. Het is anderhalf jaar lang super aanpoten geweest. We hebben behoorlijk ingeteerd op ons gezin, vrienden en werk. Het is nu mooi geweest. Maar minstens zo belangrijk is dat we ons doel hebben bereikt. Toen we begonnen wilden we 700 miljoen euro veiligstellen voor het basisonderwijs. Dat is gelukt, er is een nieuwe cao. Er is 270 miljoen euro bijgekomen voor de salarissen en 430 miljoen voor het verminderen van de werkdruk."

De salarissen in het basisonderwijs zijn nog niet gelijk met die van leraren op de middelbare school. Dat wilden jullie toch ook? "Zeker, maar we merken dat we op dit moment niet meer geld kunnen krijgen van het kabinet. Ik denk dat de loonkloof op een gegeven moment niet langer houdbaar is. Het lerarentekort houdt verband met het lagere salaris. Dat veranderen is iets van de lange adem, het zou bij volgende verkiezingen een thema moeten zijn."

Hoe zit het met de onderwijsstaking die nog gepland is? "Die eerstvolgende actie op 12 september in Zeeland en Zuid-Holland maken we nog af. Ook letten we nog op wat er op Prinsjesdag in de miljoenennota staat over het onderwijs."

PO in Actie begon als actiegroep op Facebook en werd nog niet zolang geleden een vakbond. Hoe gaat het daarmee verder? "We blijven wel actief in de Facebookgroep met 45.000 leden. Maar ons werk voor de vakbond PO in Actie, die nu 13.000 leden heeft, willen we aan anderen overlaten. In september hebben we daarover een vergadering met onze leden. Ook als PO in Actie geen vakbond meer is, kunnen we nog agenderend bezig zijn. Zo zijn we immers ook begonnen."

Jullie begonnen PO in Actie ook uit onvrede over de bestaande vakbonden. Hoe staat het nu? "We hebben wat in beweging gezet. De vorige cao-onderhandelingen werden pas na afloop, na 14 maanden, voorgelegd aan de achterban. Wij hebben vier maanden overlegd, met veel communicatie met de docenten. Maar nog steeds is aan de overlegtafels vaak geen docent te bekennen."