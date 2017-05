Voormalige inlichtingenchef: ontslag Comey is zege voor Rusland

Clapper reageert daarmee, net zoals veel Democraten, bezorgd op de manier waarop president Trump de FBI-directeur vorige week de laan uitstuurde. Volgens hem zijn de Russen de grote winnaar van de hele situatie omdat met Comeys vertrek de leiding in het onderzoek naar eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan banden is gelegd.

De uitlatingen van de 74-jarige Democraat komen op het moment dat Trump volop op zoek is naar een geschikte vervanger van Comey. De Democraten vertrouwen de nieuwe aanstellingsprocedure niet en vrezen dat het onderzoek op de lange baan wordt geschoven of zelfs helemaal wordt geschrapt.

Onafhankelijke commissie

Daarom wil de leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, dat zijn partijleden in het Congres een nieuwe benoeming weigeren als er geen speciale onafhankelijke onderzoekscommissie wordt opgericht om de eventuele samenwerking tussen president Trump en Rusland te onderzoeken.

President Trump tweette enkele dagen geleden nog dat Clapper in het verleden had gezegd dat er geen sprake was van Russische inmenging tijdens zijn campagne, maar dat werd door Clapper ontkend.

In maart zei de ex-directeur van de inlichtingendiensten wel dat hij niets afwist van een onderzoek, laat staan van eventuele inmenging zelf, maar hij heeft nooit gezegd dat er ook daadwerkelijk geen inmenging is geweest. “Ik heb geen weet van enig bewijs van Russische inmenging tijdens de verkiezingscampagne van Trump dus kan ik het noch bevestigen, noch weerleggen. Daarom is er juist een onafhankelijk onderzoek nodig om voor eens en altijd duidelijkheid te scheppen in deze kwestie.”

Lees ook: Trump geeft toe: 'Rusland-gedoe' was de reden voor het ontslag van Comey.