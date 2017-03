Voormalige first lady Ivoorkust vrijgesproken van oorlogsmisdaden

Haar echtgenoot, ex-president Laurent Gbagbo, staat bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag terecht wegens dezelfde beschuldigingen. Het West-Afrikaanse land besloot indertijd Simone Gbagbo niet uit te leveren maar haar in eigen land te berechten. In maart 2015 werd ze wel door Ivoorkust veroordeeld tot twintig jaar cel wegens misdrijven tegen de staat. Vorige maand werd die straf in hoger beroep bevestigd.



Met de uitspraak inzake haar betrokkenheid bij oorlogsmisdaden was haar advocaat tevreden. 'Sinds de start van het proces hebben we verklaard dat ze onschuldig is. De zaak van de openbaar aanklager tegen haar bevatte niets', zei hij.



Het OM probeerde aan te tonen dat de verdachte als vrouw van de leider deel uitmaakte van een selecte groep partijleden binnen Gbagbo's Ivoriaans Volksfront (FPI) die met geweld wilde voorkomen dat Alassane Ouattara, de huidige president, de macht zou overnemen. Gbagbo verloor de verkiezingen in 2010, maar weigerde dat te accepteren.

