Voormalig rechterhand van Le Pen stapt op

Le Pen had Philippot onlangs van zijn taken ontheven, omdat die weigerde afstand te nemen van een vereniging, Les Patriotes, die hij binnen het front had opgericht na de verkiezingsnederlaag in mei. Philippot zei woensdagavond tegen Franse media dat hij niet met zich laat spotten en daarom de partij de rug toekeert.

Lees verder na de advertentie

Les Patriotes, in principe een partij binnen de partij, droeg bij aan de ruzie bij Front National over de vraag waarom de verkiezingen dit jaar zo teleurstellend zijn verlopen. Philippots Les Patriotes heeft zich naar buiten toe voornamelijk gepresenteerd als een soort denktank die tegen de euro ageert.

Tal van partijleden denken dat Philippots adviezen aan Le Pen stemmers ervan hebben weerhouden voor het front te kiezen

Philippot wordt gezien als het brein achter de anti-EU-houding van Le Pen. Hij bedacht een strategie die zich verzet tegen de EU, de euro, tegen open grenzen en tegen een vrij verkeer van personen en goederen. Het is een visie waarbij de soevereiniteit van Frankrijk centraal staat.

Tal van partijleden denken dat Philippots adviezen aan Le Pen, voor de campagnes in 2012 en voor de verkiezingen in 2017, veel stemmers ervan hebben weerhouden voor het front te kiezen. Vooral de felle afkeer van de euro die Philippot uitdraagt, zou verantwoordelijk zijn geweest voor de tegenvallende resultaten.

Onder vuur Le Pen ligt net als Philippot onder vuur en heeft zich de laatste tijd van de harde protectionistische lijn van haar voormalige rechterhand gedistantieerd. Le Pen vindt dat Philippot, door zich enkel op de Franse identiteit en immigratie te concentreren, "de partij in zijn achteruitzet" - wat Front National mogelijk fataal zou kunnen worden. Wat Le Pen ook geen goed doet, is het onderzoek dat de Franse justitie tegen haar is begonnen wegens mogelijk misbruik van Europees geld. Le Pen zou medewerkers van Front National met EU-geld hebben betaald, terwijl die niet in het Europees Parlement maar op het partijbureau in Frankrijk werkten. Het zou gaan om een bedrag van 5 miljoen euro.

Fundamenteel probleem De Philippot-strategie leek geruime tijd succesvol, toch verloor Front-National de verkiezingen van Emmanuel Macrons La République en marche!, dat 66 procent van de stemmen kreeg. De partij van Marine Le Pen kreeg de overige 34 procent, wel een recordaantal in de geschiedenis van Front National. Evenals Le Pen en Philippot staat de huidige president van Frankrijk momenteel onder enorme druk. Nog nooit eerder in de geschiedenis van het moderne Frankrijk raakte een staatshoofd zo snel zijn politieke krediet kwijt. Minder dan vier op de tien Fransen - 36 procent - oordelen positief over Macron, zeggen opiniepeilers. Een meerderheid van de Fransen heeft niet of nauwelijks vertrouwen in de politiek Dat Macron in zijn eerste drie maanden als president een slordige 26.000 euro uitgaf aan een visagiste en openlijk ruzie maakte met de stafchef van het leger die zich verzette tegen bezuinigingen, deed hem geen goed. Macrons voorgenomen versoepeling van het Franse arbeidsrecht viel ook niet in goede aarde. Vorige week braken rellen uit bij een vakbondsdemonstratie in Parijs. Gemaskerde jongeren gooiden stenen naar de politie, die reageerde met traangas en waterkanonnen. Aan het protest namen volgens de organisatoren 60.000 mensen deel. Enkele relschoppers werden opgepakt. Daarbij worstelt de president met een probleem van meer fundamentele aard. Een meerderheid van de Fransen heeft niet of nauwelijks vertrouwen in de politiek en die afkeer staat los van de vraag wie er in het Elysée woont. Lees ook: Macron’s populariteit daalt ongekend: waar blijven zijn daden? en Macron staat hetzelfde lot te wachten als Lodewijk de XVI

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.