Voormalig chef de mission wacht uitdagende dossiers bij hockeybond

Op papier gaat Jeroen Bijl, die vanaf 1 mei in dienst treedt als technisch directeur van de Nederlandse hockeybond, zich bezighouden met de structuur van tophockey. Daar liggen immers genoeg uitdagende dossiers, zoals talentontwikkeling, de hoofdklasse en topsportcultuur.

Lees verder na de advertentie

Er is bij de mannenploeg van Max Caldas al maanden gesteggel over de voorbereiding op het WK in India

Maar nog voordat Bijl (51) aan zijn nieuwe baan is begonnen, ligt er een prangender dossier op tafel. Namelijk: de hoofdklasseclubs liggen op ramkoers met de hockeybond. Er is bij de mannenploeg van bondscoach Max Caldas al maanden gesteggel over de voorbereiding op het WK in India, dat op 28 november begint in Bhubaneswar. In een brief lieten de hoofdklasseclubs eerder weten dat zij 'unaniem van mening zijn' dat 21 en 28 oktober speeldagen moeten worden in het komende hockeyseizoen. Hiermee wordt de voorbereiding van Oranje op het WK ingekort van zes naar vier weken. Ongewenst, vindt bondscoach Caldas.

Ook bij de vrouwenploeg, gecoacht door Alyson Annan, is er een discussie gaande over het programma. De clubs willen hun speelsters niet afstaan voor de laatste editie van de Champions Trophy, die van 17 tot en met 25 november wordt gehouden in het Chinese Changzhou. Het WK, deze zomer in Londen, vormt geen probleem in de planning.

Bijl gaat ervan uit dat de clubs en de hockeybond tot een oplossing zijn gekomen als hij op 1 mei aan zijn nieuwe taak begint. Hij ziet vooral mooie uitdagingen bij de alsmaar uitdijende hockeybond (ruim 250.000 leden). De bond prijst zich gelukkig met de expertise van Bijl. "Wij vinden het prettig dat Jeroen niet uit onze sport komt maar juist binnen andere sporten veel ervaring heeft opgedaan", aldus bondsdirecteur Erik Gerritsen. "Hij kijkt met een frisse blik naar hockey."

Bijl, die zelf nooit heeft gehockeyd, was hiervoor twaalf jaar werkzaam bij sportkoepel NOC-NSF. Op de Olympische Spelen in Pyeongchang, waar Nederland twintig medailles behaalde, was de geboren Rotterdammer chef de mission. Dat deed hij niet onverdienstelijk. Voordat Bijl in 2005 in dienst trad bij NOC-NSF, was hij werkzaam in het volleybal. Eerst als speler (bij Piet Zoomers Dynamo en het Nederlands volleybalteam), later als coach. In 1994 werd Bijl, na een studie bestuurskunde te hebben afgerond, aangesteld als algemeen manager bij voetbalclub PEC Zwolle. Binnen vier jaar promoveerde hij naar de functie van algemeen directeur.

Bijl heeft zich voorgenomen de komende maanden vooral te gaan luisteren en observeren

Bijl vertelt prettige verkennende gesprekken te hebben gehad met prominenten binnen de hockeywereld, onder wie Caldas en Annan. Er zal ongetwijfeld zijn gesproken over het topsportklimaat bij de hockeybond. Bij de hockeymannen, die in Sydney (2000) voor het laatst Olympisch goud wonnen, zal dat een voornaam thema worden. Bij de vrouwen, regerend wereldkampioen en verliezend finalist op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2014), verdient de talentontwikkeling aandacht. Hoe kunnen de vrouwen hun leidende positie behouden?

Bijl heeft zich voorgenomen de komende maanden vooral te gaan luisteren en observeren. Hij neemt de rol van technisch directeur over van Arno den Hartog, die zich gaat richten op een nieuwe functie binnen de hockeybond. Hij is nu verantwoordelijk voor de verenigingsdienstverlening.