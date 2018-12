Voormalig advocaat van Trump Cohen voor drie jaar de cel in

De federale rechtbank in New York achtte hem schuldig aan onder meer belastingontduiking en het afleggen van valse verklaringen voor het Congres over een Trump Tower-project in Rusland.

Daarnaast werd hij schuldig bevonden aan illegale betalingen aan twee vrouwen tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Daarmee werd de wet op de campagnefinancieringen geschonden. De betalingen waren bedoeld als zwijggeld vanwege vermeende heimelijke affaires met Trump tien jaar eerder. Cohen pleitte schuldig aan de aanklacht van de illegale betalingen in augustus en aan het afleggen van valse verklaringen in november.

Cohen had de aanklagers verteld dat de betalingen werden ‘gestuurd’ door Trump, implicerend dat de president mogelijk de wet op de cam­pag­ne­fi­nan­cie­ring had geschonden

Federale aanklagers in New York beschuldigden Cohen, vlak voor de verkiezingen van november 2016, de filmactrice Stormy Daniels 130.000 dollar te hebben betaald en te hebben geholpen bij een betaling van 150.000 dollar aan het voormalige Playboy-model Karen McDougal, zodat de vrouwen zouden zwijgen over hun vroegere relaties met de getrouwde Trump. Trump ontkent de affaires overigens.

Cohen had de aanklagers verteld dat de betalingen werden ‘gestuurd’ door Trump, implicerend dat de president mogelijk de wet op de campagnefinanciering had geschonden. De federale wetgeving vereist dat bijdragen aan “alles wat waardevol is” aan een campagne, moet worden bekendgemaakt en dat een individuele donatie niet hoger mag zijn dan 2700 dollar.

