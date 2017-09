Voorlopig gaan de Olympische Winterspelen gewoon door

Terwijl de spanningen tussen Amerika en Noord-Korea oplopen, zijn de Nederlandse schaatsers gewoon begonnen met hun olympische voorbereiding. De oorlogsdreiging zorgt voor veel vragen bij de sporters die in februari afreizen naar het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Vier antwoorden van chef de mission Jeroen Bijl, die net terug is van zijn laatste bezoek aan de plek waar de Winterspelen straks worden gehouden.

"Ik acht de kans dat het niet doorgaat op dit moment heel klein. Ik proef ook geen enkele twijfel bij de mensen van de organisatie. Zolang er niet iets heel geks gebeurt gaat het gewoon door, maar je weet het natuurlijk nooit. Als er een oorlog uitbreekt is het logisch dat het niet doorgaat. Dat is in extreme situaties wel vaker gebeurd, zoals tijdens de eerste en tweede wereldoorlog. Maar je merkt in Pyeongchang eigenlijk niets van de spanningen."

Men maakt zich daar niet druk?

"Ze zijn die provocaties wel gewend in de afgelopen jaren. Natuurlijk volgen ze het op de voet, maar ze zeggen dat de headlines bij CNN groter zijn dan op de Zuid-Koreaanse televisie.

De dreiging is niet eens het eerste onderwerp waar ze over praten, je moet het zelf aansnijden Jeroen Bijl, chef de mission

"De dreiging is niet eens het eerste onderwerp waar ze over praten, je moet het zelf aansnijden in een gesprek. Ze kennen dit soort zaken wel, al geven ze natuurlijk aan dat ze het extra spannend vinden hoe Trump en Kim Jong-un op elkaar reageren. Dat is wel nieuw voor ze. Ze bagatelliseren het ook niet, maar zeggen letterlijk dat de toekomst nu ongewis is. Verder merk je er niets van. Ik heb geen extra veiligheidsmaatregelen gezien op het vliegveld of op straat. Het gewone leven gaat door."

Wat doet NOC-NSF in geval van nood?

"Ik krijg die vraag nu vaak, en dat begrijp ik ook wel. Maar je kunt geen noodplan hebben zonder dat je weet wat er precies gaat gebeuren. Dat moet dan bekeken worden. Wij gaan er nu gewoon vanuit dat het doorgaat. We hebben natuurlijk wel een algemeen calamiteitenplan dat ingaat op allerlei veiligheidssituaties. Stel dat je moet evacueren, hoe ga je dat dan doen en wat is de eerste plek waar je de sporters naartoe zou willen brengen? Eén van de voorbeeldsituaties die wordt beschreven in dat plan is hoe je te werk gaat als er een terroristische aanslag wordt gepleegd. Uiteindelijk kun je pas goed handelen als je weet hoe de situatie zal zijn, en dat weet je nu nog niet."