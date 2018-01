Vooral oorlog is funest voor Afrikaans wild

Ooit gold het Gorongosa Park in Mozambique als het mooiste natuurreservaat van Afrika, maar na twintig jaar oorlog was daar niet veel meer van over. De onafhankelijkheidsstrijd tegen Portugal en een slepende burgeroorlog hadden ook de natuur in een slagveld veranderd. Aan het begin van dit millennium was van het oorspronkelijke wildleven niet veel meer over.

Lees verder na de advertentie

Als oorlog hier in Mozambique zoveel verwoestingen kan aanrichten, vroeg Joshua Daskin, een jonge bioloog van de Princeton universiteit, zich af toen hij in 2012 door het park trok, welke gevolgen hebben de vele conflicten in de rest van Afrika dan gehad? En zou de natuur elders ook weer kunnen opkrabbelen, zoals ze in Gorongosa had gedaan?

Soms bleven in een park na jaren van oorlog maar enkele exemplaren over

Daar waren studies over, maar die spraken elkaar tegen. Sommige wetenschappers hadden die verwoestende effecten ook gezien en weten ze aan het oorlogsgeweld zelf, aan bommen of ontbladeringsmiddelen. Of ze wezen de soldaten als schuldigen aan omdat die joegen op de dieren, vanwege hun vlees of hun ivoor - om hun strijd te financieren. Ook zou in tijden van oorlog het toezicht in de reservaten verdwijnen en er een 'ieder voor zich'-mentaliteit ontstaan.

Anderen concludeerden juist dat tijdens een oorlog de natuur met rust werd gelaten. De bedrijvigheid - de houtkap - trok weg of de burgerbevolking werd ontwapend.

En wat was de rol van andere factoren zoals de jacht, het verlies aan leefgebieden, de klimaatverandering? Daskin verzamelde zo veel mogelijk gegevens over al deze vragen, combineerde die in een databank en zocht naar mogelijke verbanden.

Conflicten De conclusie is glashelder, schrijft hij in het vakbad Nature: oorlog is de belangrijkste individuele factor in de bedreiging van wilde dieren. Het feit dat er oorlog is, om precies te zijn. De zwaarte van het conflict doet er niet toe. Maar ook veel andere, vaak genoemde factoren hebben nauwelijks effect: de grootte van reservaten, droogtes, de zoektocht naar delfstoffen of de staat van het land. Alleen de bevolkingsdichtheid speelt een kleine rol. Sinds de Tweede Wereldoorlog is driekwart van de Afrikaanse na­tuur­re­ser­va­ten in een oor­logs­con­flict terechtgekomen Sinds de Tweede Wereldoorlog is driekwart van de Afrikaanse natuurreservaten in een oorlogsconflict terechtgekomen. In een groot deel ervan was het een strijd van vele jaren. Daskin gebruikte zo'n vijfhonderd tellingen van dieren uit die periode. Hij kon uiteindelijk de trends van 36 soorten in 126 reservaten onderzoeken. Trends in aantallen van vooral grote dieren, zoals olifanten, nijlpaarden, buffels, gnoes en zebra's.