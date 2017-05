Voor Verstappen is 'zijn' Spanje al na een bocht voorbij

Zevenhonderd meter rechtdoor, een bocht naar rechts en boem: auto kapot. Voor Max Verstappen (19) was dat hoe de Grote Prijs van Spanje verliep. Een enorme anticlimax op het circuit de Catalunya bij Barcelona. Ook voor de vele Nederlanders die de tribunes oranje kleurden, allemaal om de Limburger juist daar te zien waar hij een jaar geleden zijn grootste succes tot nu toe boekte.

Want het was juist in Barcelona dat Verstappen zijn eerste en tot nu toe enige Grote Prijs op zijn naam schreef. Als jongste coureur ooit, in zijn eerste race voor het team van Red Bull Racing. Het was een overwinning die hem in Nederland nog meer populariteit gaf.

Kort na de overwinning in Spanje kwamen zo’n honderdduizend fans naar het circuit van Zandvoort om hem tijdens de Familie Racedagen toe te juichen. De kijkcijfers voor de Formule 1 schoten in Nederland nog verder omhoog, terwijl ze in andere landen juist dalen. Bij Ziggo Sport, de zender die de Formule 1 in Nederland uitzendt, keken bij de Grote Prijs van Brazilië uiteindelijk zo’n 1,4 miljoen mensen.

Botsing Gisteren besefte Verstappen, die na zijn overwinning in 2016 nog zes keer podium reed en daardoor werd gekozen tot Nederlands sportman van het jaar, dat ‘zijn’ Spanje ook ongunstig kan eindigen. Na de eerste bocht was de race al klaar voor nummer 33. In het dringen na de start tikte Valterri Bottas in zijn Mercedes de Ferrari van Kimi Raïkkonen aan. Die schrok, gooide zijn stuur naar links en reed de wielophanging van Verstappen aan gruzelementen. Het gaatje was er, maar ik zag een Ferrari naar links ketsen Max Verstappen Kwam kort na de botsing de rechterhand van Verstappen twee keer verwijtend de auto uit, na afloop kon hij niet anders dan erkennen dat het vooral pech was waardoor hij al ver voor het einde bij de pers terecht kwam. “Het gaatje was er, maar ik zag een Ferrari naar links ketsen”, zei hij tegen de camera van Ziggo Sport. “Het had zomaar goed kunnen gaan, en dan had ik twee man gehad.” Verstappen reed nog wel naar de pitstraat, maar daar werd zijn auto meteen stilgezet. Het uitvallen was zuur voor de jonge Limburger, die zich in Spanje voor het eerst echt senang had gevoeld in zijn auto. Dit weekend werd een eerste update doorgevoerd in de Red Bull, waardoor het gat naar Mercedes en Ferrari ‘slechts’ een halve seconde was – het kleinste verschil dit jaar. “De balans was de beste van het seizoen”, liet hij op zijn website weten na de kwalificatie van zaterdag. Maar waar hij vorig jaar voorop reed, moest hij het nu doen met een monitor in zijn garagebox. Daar keek hij een groot deel van de race, vertelde hij. Terugkijken naar vorig jaar wilde hij niet. Alleen vooruit. Bijvoorbeeld naar komend weekend, als hij voor de tweede keer naar Zandvoort komt voor een demonstratie. Daarna volgt de Grote Prijs van Monaco, een thuiswedstrijd voor Verstappen. De winst in Spanje ging uiteindelijk naar de Brit Lewis Hamilton. Het was zijn 55e overwinning in zijn carrière. Na een mooi gevecht met Sebastian Vettel wist hij op twee derde van de race de eerste plek definitief in handen te krijgen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo complementeerde het podium. De Australiër eindigde als derde.

